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  4. Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Франция
03 августа 2025, 11:36 |
2393
0

Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного

Маркиньос готов конкурировать с украинским защитником

03 августа 2025, 11:36 |
2393
0
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос не намерен менять клубную прописку, несмотря на вероятный приход в клуб украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного, который будет его конкурентом за место в стартовом составе.

Как сообщает L'Equipe, 31-летний бразилец летом мог перебраться в Саудовскую Аравию – ему предлагали выгодный контракт с большой зарплатой. Однако капитан парижан отказался от трансфера и решил остаться в столице Франции.

Издание отмечает, что Маркиньос чувствует в себе готовность к конкуренции с украинским защитником и не намерен так просто уступать место в стартовом составе команды.

Ранее во Франции рассказали об обещании, которое Забарный дал «ПСЖ».

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Маркиньос трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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