Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос не намерен менять клубную прописку, несмотря на вероятный приход в клуб украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного, который будет его конкурентом за место в стартовом составе.

Как сообщает L'Equipe, 31-летний бразилец летом мог перебраться в Саудовскую Аравию – ему предлагали выгодный контракт с большой зарплатой. Однако капитан парижан отказался от трансфера и решил остаться в столице Франции.

Издание отмечает, что Маркиньос чувствует в себе готовность к конкуренции с украинским защитником и не намерен так просто уступать место в стартовом составе команды.

Ранее во Франции рассказали об обещании, которое Забарный дал «ПСЖ».