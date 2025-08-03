«Будем что-то придумывать». Нагорняк рассказал о матче против Шахтера

Уже в стартовом туре сезона-2025/26 на дебютанта Премьер-лиги, каменец-подольский «Эпицентр», ждет тяжелое испытание.

Сегодня команда из Хмельницкой области встретится с одним из наших грандов, который в заключительной части июля приятно удивил болельщиков двумя уверенными победами над турецким «Бешикташем» и донецким «Шахтером».

О готовности своих подопечных к дебюту в элите корреспонденту Sport.ua рассказал главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

– Игра покажет. Будем что-то придумывать, будем как-то пытаться нивелировать преимущество соперника, – сказал он. – Но я думаю, что в составе «Шахтера» будет ротация, потому что у «горняков» сейчас очень напряженный график – будут игры каждые три-четыре дня в течение двух-четырех недель. Но мы на это совсем не смотрим. Любой тренер понимает, что у донецкого клуба есть минимум два равноценных состава. Так что легко нам точно не будет.

– Как вы чувствуете по своим подопечным: сегодняшнего матча с грандом они ждут с приподнятым настроением или есть какое-то волнение?

– Не без волнения, конечно. Все-таки живые люди – как без этого? Волнение есть всегда. Тем более, что половина футболистов нашей команды никогда не играли в Премьер-лиге. А тут еще и такие первые три тура, когда по календарю мы играем и с «Шахтером», и с «Динамо». Я понимаю, что у ребят есть волнение, но надеюсь, что с выходом на поле оно уменьшится.

– Насколько удалось «Эпицентру» укомплектоваться в соответствии с вашими тренерскими соображениями?

– Знаете, любой тренер хотел бы большего. Но на сегодняшний день у нас есть состав, которым я в принципе доволен. Ищем еще усиление, ведь есть свободные места. В этом процессе у нас еще есть время до 6 сентября, завершения заявки. Так что вполне возможно, что у нас будут еще новые футболисты. Однако я сказал своим футболистам, что основная нагрузка будет на тех, кто сейчас в команде.

– Есть ли кто-то в клубном лазарете перед игрой с «горняками»?

– Нет. Вроде бы все готовятся к игре. У кого-то есть микроповреждения, но это обычное явление для футбола.

– Работы по подготовке стадиона в Каменце-Подольском серьезно продвигаются?

– Да, продвигаются. Но я так понимаю, что домашние матчи в осенней части нынешнего чемпионата мы будем играть в Тернополе. Пока ситуация такова. Но будем смотреть, что и как в этом плане.