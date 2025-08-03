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Украина. Первая лига
03 августа 2025, 13:26 |
78
0

Пробой и ФК Чернигов начинают сезон в Первой лиге. Стартовые составы

Поединок пройдет в Городенке и начнется в 14:00

03 августа 2025, 13:26 |
78
0
Пробой и ФК Чернигов начинают сезон в Первой лиге. Стартовые составы
ФК Пробой

В воскресенье, 3 августа, в Первой лиге продолжиться игровая программа 1-го тура. Свой поединок проведут «Пробой» и ФК «Чернигов». Обе команды в прошлом сезоне выступали во Второй лиге и получили повышение в классе.

«Пробой» дебютирует в Первой лиге. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Второй лиги, завоевав золотые медали в противостоянии с «Колосом-2». В межсезонье «Пробой» сохранил костяк команды, продолжив контракты с 16 футболистами.

Как и «Пробой», «Чернигов» прошлый сезон провел во Второй лиге. Команда стала бронзовым призером, выиграв противостояние со «Скалой 1911». В переходных матчах «Чернигов» дважды обыщрал Запорожский «Металлург». Однако «Металлург» иоже бужет выступать в Первой лиге. Команда из Запорожья заменила снявшийся с чемпионата «Минай»

Поединок пройдет в Городенке на стадионе «Пробой-Арена». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Пробой Городенка Чернигов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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