Пробой и ФК Чернигов начинают сезон в Первой лиге. Стартовые составы

В воскресенье, 3 августа, в Первой лиге продолжиться игровая программа 1-го тура. Свой поединок проведут «Пробой» и ФК «Чернигов». Обе команды в прошлом сезоне выступали во Второй лиге и получили повышение в классе.

«Пробой» дебютирует в Первой лиге. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Второй лиги, завоевав золотые медали в противостоянии с «Колосом-2». В межсезонье «Пробой» сохранил костяк команды, продолжив контракты с 16 футболистами.

Как и «Пробой», «Чернигов» прошлый сезон провел во Второй лиге. Команда стала бронзовым призером, выиграв противостояние со «Скалой 1911». В переходных матчах «Чернигов» дважды обыщрал Запорожский «Металлург». Однако «Металлург» иоже бужет выступать в Первой лиге. Команда из Запорожья заменила снявшийся с чемпионата «Минай»

Поединок пройдет в Городенке на стадионе «Пробой-Арена». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.