03.08.2025 13:00 - : -
Украина. Премьер лига03 августа 2025, 10:47 |
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Кудровка – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1-го тура УПЛ состоится 3 августа в 13:00
03 августа 2025, 10:47 |
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В воскресенье, 3 августа, в 13:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасс.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Кудровка – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка – АлександрияСмотреть трансляцию
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