Фламенго за 12,5 млн евро купил экс-игрока Карпат. Он 3,5 года отыграл в рф
Хорхе Карраскаль перебрался в стан «стервятников»
Бразильский «Фламенго» официально отрапортовал о подписании 27-летнего атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля, известного в Украине по выступлениям в составе «Карпат».
Отмечается, что с колумбийцем подписан полноценный контракт на четыре года.
О сумме трансфера «Фламенго» ничего не сообщил, но по данным портала Transfermarkt, она составила 12,5 миллионов евро.
Отметим, что последние три с половиной года Карраскаль отыграл в рф за тамошние цска и «динамо» москва.
Летом 2018 года за подписание Карраскаля «Карпаты» заплатили «Севилье» 2 миллиона евро, а спустя полтора года продали хавбека в «Ривер Плейт» за 2,5 миллиона.
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