Фламенго за 12,5 млн евро купил экс-игрока Карпат. Он 3,5 года отыграл в рф

Бразильский «Фламенго» официально отрапортовал о подписании 27-летнего атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля, известного в Украине по выступлениям в составе «Карпат».

Отмечается, что с колумбийцем подписан полноценный контракт на четыре года.

О сумме трансфера «Фламенго» ничего не сообщил, но по данным портала Transfermarkt, она составила 12,5 миллионов евро.

Отметим, что последние три с половиной года Карраскаль отыграл в рф за тамошние цска и «динамо» москва.

Летом 2018 года за подписание Карраскаля «Карпаты» заплатили «Севилье» 2 миллиона евро, а спустя полтора года продали хавбека в «Ривер Плейт» за 2,5 миллиона.