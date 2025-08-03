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Бразилия
03 августа 2025, 10:17 |
1020
0

Фламенго за 12,5 млн евро купил экс-игрока Карпат. Он 3,5 года отыграл в рф

Хорхе Карраскаль перебрался в стан «стервятников»

03 августа 2025, 10:17 |
1020
0
Фламенго за 12,5 млн евро купил экс-игрока Карпат. Он 3,5 года отыграл в рф
flamengo.com.br

Бразильский «Фламенго» официально отрапортовал о подписании 27-летнего атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля, известного в Украине по выступлениям в составе «Карпат».

Отмечается, что с колумбийцем подписан полноценный контракт на четыре года.

О сумме трансфера «Фламенго» ничего не сообщил, но по данным портала Transfermarkt, она составила 12,5 миллионов евро.

Отметим, что последние три с половиной года Карраскаль отыграл в рф за тамошние цска и «динамо» москва.

Летом 2018 года за подписание Карраскаля «Карпаты» заплатили «Севилье» 2 миллиона евро, а спустя полтора года продали хавбека в «Ривер Плейт» за 2,5 миллиона.

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Хорхе Карраскаль Фламенго трансферы Динамо Москва Карпаты Львов
Алексей Сливченко Источник: ФК Фламенго
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