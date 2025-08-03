Новичок Украинской Премьер-лиги, «Эпицентр», представил два комплекта формы на сезон 2025/26.

Домашний и выездной комплекты выполнены в едином стиле с использованием всего двух цветов – розового и тёмно-фиолетового.

На форме изображена стилизованная арка, вдохновлённая архитектурой Каменец-Подольской крепости.

«Стиль, который говорит громче слов. Цвета, которые заряжают на победу. Символ города – теперь часть игры», – написала пресс-служба клуба.

Напомним, что 3 августа «Эпицентр» дебютирует в УПЛ матчем против донецкого «Шахтёра».

ФОТО. Перед игрой с Шахтером. Эпицентр представил новую форму