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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 09:18 | Обновлено 03 августа 2025, 09:19
1069
2

ФОТО. Перед игрой с Шахтером. Эпицентр представил новую форму

Клуб разработал два игровых комплекта

03 августа 2025, 09:18 | Обновлено 03 августа 2025, 09:19
1069
2
ФОТО. Перед игрой с Шахтером. Эпицентр представил новую форму
ФК Эпицентр

Новичок Украинской Премьер-лиги, «Эпицентр», представил два комплекта формы на сезон 2025/26.

Домашний и выездной комплекты выполнены в едином стиле с использованием всего двух цветов – розового и тёмно-фиолетового.

На форме изображена стилизованная арка, вдохновлённая архитектурой Каменец-Подольской крепости.

«Стиль, который говорит громче слов. Цвета, которые заряжают на победу. Символ города – теперь часть игры», – написала пресс-служба клуба.

Напомним, что 3 августа «Эпицентр» дебютирует в УПЛ матчем против донецкого «Шахтёра».

ФОТО. Перед игрой с Шахтером. Эпицентр представил новую форму

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Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига игровая форма презентация фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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ivankondrat96
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skon2006
Гуд, вери вери, гуд!
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