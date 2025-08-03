ФОТО. Перед игрой с Шахтером. Эпицентр представил новую форму
Клуб разработал два игровых комплекта
Новичок Украинской Премьер-лиги, «Эпицентр», представил два комплекта формы на сезон 2025/26.
Домашний и выездной комплекты выполнены в едином стиле с использованием всего двух цветов – розового и тёмно-фиолетового.
На форме изображена стилизованная арка, вдохновлённая архитектурой Каменец-Подольской крепости.
«Стиль, который говорит громче слов. Цвета, которые заряжают на победу. Символ города – теперь часть игры», – написала пресс-служба клуба.
Напомним, что 3 августа «Эпицентр» дебютирует в УПЛ матчем против донецкого «Шахтёра».
ФОТО. Перед игрой с Шахтером. Эпицентр представил новую форму
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