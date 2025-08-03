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Чемпионат Украины
03 августа 2025, 08:49 | Обновлено 03 августа 2025, 08:50
972
1

Умер Валерий Рыкун, отец Александра Рыкуна

Мужчине было 74 года

03 августа 2025, 08:49 | Обновлено 03 августа 2025, 08:50
972
1
Умер Валерий Рыкун, отец Александра Рыкуна
Фото Дмитрия Москаленко. Валерий Рыкун

В ночь с 1 на 2 августа в Днепре перестало биться сердце Валерия Рыкуна, призера юношеского чемпионата Европы по футболу 1969 года, отца легенды украинского футбола Александра Рыкуна.

Валерий Рыкун родился 5 сентября 1950 года. Футбольный путь Валерий начал в днепровском «Днепре» и быстро стал одним из любимцев болельщиков из-за своей филигранной техники, азарта и нежелания проигрывать.

В 1969 году в составе юношеской сборной СССР Рыкун-старший завоевал бронзовые награды юношеского чемпионата Европы (U18), получив приз лучшего полузащитника турнира. После этого юношу забрали в дубль киевского «Динамо» под прикрытием службы во внутренних войсках, хотя тренер сборной Евгений Лядин составлял ему протекцию в «Динамо» московское. До этого в 1968-1969 году Валерий успел провести пять поединков в перволиговом «Днепре», которое как раз возглавил Валерий Лобановский.

В итоге, заиграть в «Динамо» Рыкуну не удалось, а впоследствии из-за определенных проблем он был вообще отчислен из команды и переведен в воинскую часть. После окончания службы Валерий вернулся в «Днепр», однако на предсезонном сборе в Сочи вместе с партнером по команде Василием Лябиком серьезно нарушил режим и, отказавшись извиниться перед Валерием Лобановским, был отчислен из клуба.

На этом карьера Рикуна-старшего на профессиональном уровне закончилась. Он устроился работать слесарем на завод и продолжил выступления на любительском уровне за команду «Вихрь», будучи настоящей звездой любительского футбола Днепра. Однако от разгульного образа жизни Валерий не отказался, продолжая омывать победы с новыми партнерами по команде. Доходило до того, что тогдашний тренер «Вихря» Цалик Цадиков забирал заработную плату футболиста и сам покупал ему одежду, чтобы тот не пропил сразу.

Несколько лет подряд Рыкун признавался лучшим игроком чемпионата области, однако на более высокий уровень переходить не желал, и в конце концов в 1974-м терпение Цадыкова лопнуло — он отчислил скандального игрока из команды. Однако, желающих видеть в своем составе такого квалифицированного футболиста на любительском уровне было достаточно, поэтому Валерий продолжал играть, переквалифицировавшись в центрального защитника.

Таланты отца позже перенял рожденный в 1978 году сын Александр, который, несмотря на проблемы с режимом, до сих пор считается одним из лучших полузащитников в независимой истории украинского футбола. Рыкун-младший играл за никопольский «Металлург», «Днепр», мариупольский «Металлург», «Металлист», национальную сборную Украины.

Также Валерий Рыкун воспитал дочь Наталью и имел внука Антона.

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Александр Рыкун Днепр Динамо Киев Валерий Лобановский смерть
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
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Комментарии 1
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idfxrf1982
Спорт юа, ви дебіли?.....
Про померлих або добре, або нічого, коперсайтеся в лайні своєї родини, в те хто пив і що робив, вас не мусить займати!
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