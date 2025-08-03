ФОТО. Оболонь на родном стадионе и улицах города представила новую форму
Киевский клуб не отошел от традиций
Столичный клуб «Оболонь» презентовал три комплекта формы на сезон 2025/26 от спортивного бренда Jako. Представление новой одежды прошло на родном стадионе и улицах Киева.
Все три варианта выполнены в однотонном стиле с белым воротником. «Оболонь» разработала экипировку в традиционных зелёном, белом и чёрном цветах.
Вратарские комплекты этого сезона – красные, жёлтые и синие.
«Каждая деталь создана, чтобы вдохновлять на победу! Вместе мы готовы к новым вызовам и ярким эмоциям! «Оболонь» – было и будет!» – написала клубная пресс-служба.
ФОТО. Оболонь на родном стадионе и улицах города представила новую форму
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