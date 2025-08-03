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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 11:39 | Обновлено 03 августа 2025, 11:41
317
0

ФОТО. Оболонь на родном стадионе и улицах города представила новую форму

Киевский клуб не отошел от традиций

03 августа 2025, 11:39 | Обновлено 03 августа 2025, 11:41
317
0
ФОТО. Оболонь на родном стадионе и улицах города представила новую форму
ФК Оболонь

Столичный клуб «Оболонь» презентовал три комплекта формы на сезон 2025/26 от спортивного бренда Jako. Представление новой одежды прошло на родном стадионе и улицах Киева.

Все три варианта выполнены в однотонном стиле с белым воротником. «Оболонь» разработала экипировку в традиционных зелёном, белом и чёрном цветах.

Вратарские комплекты этого сезона – красные, жёлтые и синие.

«Каждая деталь создана, чтобы вдохновлять на победу! Вместе мы готовы к новым вызовам и ярким эмоциям! «Оболонь» – было и будет!» – написала клубная пресс-служба.

ФОТО. Оболонь на родном стадионе и улицах города представила новую форму

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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