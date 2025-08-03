Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Канте обеспечил Шахтеру U-19 победу над Эпицентром U-19
Молодежные турниры
03 августа 2025, 07:59 | Обновлено 03 августа 2025, 08:41
207
0

ВИДЕО. Дубль Канте обеспечил Шахтеру U-19 победу над Эпицентром U-19

Стартовал новый сезон чемпионата Украины U-19

03 августа 2025, 07:59 | Обновлено 03 августа 2025, 08:41
207
0
ВИДЕО. Дубль Канте обеспечил Шахтеру U-19 победу над Эпицентром U-19
ФК Шахтер

В премьерном матче нового сезона юноши «Шахтера» на выезде встречались с «Эпицентром» U19 и выиграли матч (2:1).

Тренерский штаб «Шахтера» U19 на первую игру сезона с «Эпицентром» U19 выбрал следующий стартовый состав: Баглай – в воротах, в центре защиты вышли Данковский и Милокост, на флангах обороны играли Решетников и Калюжный, в центре поля расположились Бундаш, Тютюнов и Балакай, на флангах атаки – Зубрий и Петрук, роль центрфорварда выполнял Ломага.

Дебютные минуты выдались напряженными с большим количеством мелких фолов. Хозяева довольно высоко располагались и давили на защитников «Шахтера» U19, надеясь на ошибку, однако «оранжево-черные» постепенно завладели инициативой и совершали скоростные выпады. В итоге первым опасный момент создал именно «Эпицентр» U19, когда Шкраба бил из-за пределов штрафной – мяч прошел над воротами. «Горняки» сразу ответили моментом у Ломаги, но нападающему не хватило точности. На 25-й минуте произошел ключевой эпизод встречи: Шкраба, играя на подборе, сбил Бундаша, за что получил второе предупреждение и оставил команду в меньшинстве. До конца тайма «горняки» владели инициативой, однако до результативных ударов дело не доходило.

В перерыве в составе «Шахтера» U19 произошла двойная замена: вместо Зубрия и Балакая вышли Дериконь и Канте. «Горняки» сразу взяли мяч под контроль и с каждой минутой усиливали давление, комбинируя у штрафной соперника. В конце концов комбинации удалось воплотить в опасный момент: Петрук, освободившись от опеки, пробил головой после фланговой подачи – удар был точным, но вратарь среагировал и перевел мяч на угловой. Затяжной розыгрыш стандарта завершился результативно: Тютюнов ярким ударом с лета попал в штангу, а первым на подборе оказался Канте, который спокойно отправил мяч в сетку ворот (1:0).

После пропущенного гола хозяева поля действовали активнее и через длинные передачи не раз проникали в штрафную Баглая. На 75-й минуте Канте имел шанс удвоить преимущество, выйдя один на один с Лихварем, но вратарь вовремя сократил угол и нейтрализовал угрозу. В следующей атаке «Эпицентр» U19 ответил: Романюк получил передачу из глубины, на скорости обошел защитников и переиграл Баглая (1:1).

Тренерский штаб «Шахтера» отреагировал заменой в центре защиты, выпустив Оныщука. Счет заставлял донецких действовать активнее, и под занавес встречи Канте, оказавшись на свободном пространстве после разрезающей передачи, сумел пробить Лихваря (2:1).

Юношеская команда «Шахтера» одержала победу над «Эпицентром» U19 в первом матче сезона (2:1). На следующей неделе коллектив Алексея Белика отправится в Хорватию, где примет участие в международном турнире Mladen Ramljak.

Чемпионат Украины U-19. 1-й тур, 2 августа

Эпицентр U-19 (Каменец-Подольский) – Шахтер U-19 (Донецк) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 Канте (55), 1:1 Романюк (76), 1:2 Канте (82)

Шахтер U19: Баглай, Решетников, Милокост, Данковский (Оныщук, 79), Калюжный, Бундаш (к), Петрук (Твердохлеб, 79), Балакай (Дериконь, 46), Ломага, Тютюнов (Середа, 90), Зубрий (Канте, 46)

Удаление: Шкраба (25, второе предупреждение)

Видео голов и обзор матча

Відеозапис матчу

ВИДЕО. Дубль Канте

По теме:
Сине-желтый рывок на флангах Турции. Зубков празднует день рождения
Эпицентр – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Перед игрой с Шахтером. Эпицентр представил новую форму
Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер Шахтер Донецк видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03 августа 2025, 08:19 0
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал

Александр может провести бой против Деонтея Уайлдера

Сидорчуку доверили сыграть. Вестерло обыграло Зюлте-Варегем
Футбол | 03 августа 2025, 03:31 1
Сидорчуку доверили сыграть. Вестерло обыграло Зюлте-Варегем
Сидорчуку доверили сыграть. Вестерло обыграло Зюлте-Варегем

В Бельгии прошли матчи 2-го тура чемпионата Бельгии

Кудровка – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украин
Футбол | 03.08.2025, 07:30
Кудровка – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украин
Кудровка – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украин
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Футбол | 02.08.2025, 12:11
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Бокс | 03.08.2025, 07:18
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
02.08.2025, 06:10 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
01.08.2025, 17:57 7
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 4
Бокс
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
01.08.2025, 10:44 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 3
Бокс
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
02.08.2025, 02:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем