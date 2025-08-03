ВИДЕО. Дубль Канте обеспечил Шахтеру U-19 победу над Эпицентром U-19

В премьерном матче нового сезона юноши «Шахтера» на выезде встречались с «Эпицентром» U19 и выиграли матч (2:1).

Тренерский штаб «Шахтера» U19 на первую игру сезона с «Эпицентром» U19 выбрал следующий стартовый состав: Баглай – в воротах, в центре защиты вышли Данковский и Милокост, на флангах обороны играли Решетников и Калюжный, в центре поля расположились Бундаш, Тютюнов и Балакай, на флангах атаки – Зубрий и Петрук, роль центрфорварда выполнял Ломага.

Дебютные минуты выдались напряженными с большим количеством мелких фолов. Хозяева довольно высоко располагались и давили на защитников «Шахтера» U19, надеясь на ошибку, однако «оранжево-черные» постепенно завладели инициативой и совершали скоростные выпады. В итоге первым опасный момент создал именно «Эпицентр» U19, когда Шкраба бил из-за пределов штрафной – мяч прошел над воротами. «Горняки» сразу ответили моментом у Ломаги, но нападающему не хватило точности. На 25-й минуте произошел ключевой эпизод встречи: Шкраба, играя на подборе, сбил Бундаша, за что получил второе предупреждение и оставил команду в меньшинстве. До конца тайма «горняки» владели инициативой, однако до результативных ударов дело не доходило.

В перерыве в составе «Шахтера» U19 произошла двойная замена: вместо Зубрия и Балакая вышли Дериконь и Канте. «Горняки» сразу взяли мяч под контроль и с каждой минутой усиливали давление, комбинируя у штрафной соперника. В конце концов комбинации удалось воплотить в опасный момент: Петрук, освободившись от опеки, пробил головой после фланговой подачи – удар был точным, но вратарь среагировал и перевел мяч на угловой. Затяжной розыгрыш стандарта завершился результативно: Тютюнов ярким ударом с лета попал в штангу, а первым на подборе оказался Канте, который спокойно отправил мяч в сетку ворот (1:0).

После пропущенного гола хозяева поля действовали активнее и через длинные передачи не раз проникали в штрафную Баглая. На 75-й минуте Канте имел шанс удвоить преимущество, выйдя один на один с Лихварем, но вратарь вовремя сократил угол и нейтрализовал угрозу. В следующей атаке «Эпицентр» U19 ответил: Романюк получил передачу из глубины, на скорости обошел защитников и переиграл Баглая (1:1).

Тренерский штаб «Шахтера» отреагировал заменой в центре защиты, выпустив Оныщука. Счет заставлял донецких действовать активнее, и под занавес встречи Канте, оказавшись на свободном пространстве после разрезающей передачи, сумел пробить Лихваря (2:1).

Юношеская команда «Шахтера» одержала победу над «Эпицентром» U19 в первом матче сезона (2:1). На следующей неделе коллектив Алексея Белика отправится в Хорватию, где примет участие в международном турнире Mladen Ramljak.

Чемпионат Украины U-19. 1-й тур, 2 августа

Эпицентр U-19 (Каменец-Подольский) – Шахтер U-19 (Донецк) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 Канте (55), 1:1 Романюк (76), 1:2 Канте (82)

Шахтер U19: Баглай, Решетников, Милокост, Данковский (Оныщук, 79), Калюжный, Бундаш (к), Петрук (Твердохлеб, 79), Балакай (Дериконь, 46), Ломага, Тютюнов (Середа, 90), Зубрий (Канте, 46)

Удаление: Шкраба (25, второе предупреждение)

Видео голов и обзор матча

Відеозапис матчу

ВИДЕО. Дубль Канте