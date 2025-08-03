ОФИЦИАЛЬНО. Михаил Шершень стал игроком полтавской Ворсклы

Защитник Михаил Шершень стал новичком полтавской «Ворсклы».

Он уже сыграл за полтавскую команду в матче 1-го тура Первой лиги против клуба «Феникс-Мариуполь» (2:1).

30-летний Шершень имеет за плечами немалый опыт выступлений в украинских лигах. На профессиональном уровне он защищал цвета команд: «Заря» Луганск, «Кремень» Кременчуг, «Авангард» Краматорск, «Металлист 1925» Харьков и «Ингулец» Петрово. В последнее время выступал за команду «Кудривка».

В сезоне 2023/24 Шершень помог «Ингульцу» выиграть Первую лигу Украины.