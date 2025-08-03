В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком "Эпицентром" и донецким "Шахтером".

Команды сыграют на стадионе им. Шухевича в Тернополе». Встреча начнется в 15.00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча будет Клим Заброда из столицы Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.