Украина. Премьер лига03 августа 2025, 07:20 | Обновлено 03 августа 2025, 07:27
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Шахтер
Матч начнется 3 августа в 15:00 по киевскому времени
03 августа 2025, 07:20 | Обновлено 03 августа 2025, 07:27
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В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между новичком "Эпицентром" и донецким "Шахтером".
Команды сыграют на стадионе им. Шухевича в Тернополе». Встреча начнется в 15.00 по киевскому времени.
Главным арбитром матча будет Клим Заброда из столицы Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
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