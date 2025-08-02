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Испания
02 августа 2025, 23:45 |
262
0

Будущий игрок Реала является самым дорогим в своей возрастной категории

Transfermarkt оценивает Франка Мастантуоно в 30 миллионов евро

02 августа 2025, 23:45 |
262
0
Будущий игрок Реала является самым дорогим в своей возрастной категории
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Известный портал Transfermarkt поделился списком 17-летних игроков, которые на данный момент являются самыми дорогими в своей возрастной категории. Лидером списка стал будущий игрок мадридского «Реала» – Франко Мастантуоно, который до 14 августа все еще считается футболистом «Ривер Плейта».

Соседом аргентинца по списку стал французский хавбек «Лилля» Аюд Буадди, стоимость которого оценивается в 28 млн евро.

В пятерку лидеров также вошли: греческий хавбек «Генка» Константинос Карецас (20 млн), английский нападающий «Тоттенхэма» Майки Мур (18 млн) и бразильский вингер «Интернасьонал» Габриэл Карвальо (12 млн).

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Transfermarkt Франко Мастантуоно Реал Мадрид финансы Ла Лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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