Будущий игрок Реала является самым дорогим в своей возрастной категории

Известный портал Transfermarkt поделился списком 17-летних игроков, которые на данный момент являются самыми дорогими в своей возрастной категории. Лидером списка стал будущий игрок мадридского «Реала» – Франко Мастантуоно, который до 14 августа все еще считается футболистом «Ривер Плейта».

Соседом аргентинца по списку стал французский хавбек «Лилля» Аюд Буадди, стоимость которого оценивается в 28 млн евро.

В пятерку лидеров также вошли: греческий хавбек «Генка» Константинос Карецас (20 млн), английский нападающий «Тоттенхэма» Майки Мур (18 млн) и бразильский вингер «Интернасьонал» Габриэл Карвальо (12 млн).