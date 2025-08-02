ЛНЗ повторил рекорд чемпионатов Украины
«Сиреневые» подписали 7-ю мировую подряд
ЛНЗ, разойдясь по нулям с «Зарей», продлил свою ничейную серию до 7 игр. Тем самым «сиреневые» повторили рекорд чемпионатов Украины, установленный «Вересом» в УПЛ-2017/18. 6 мировых черкасщане подписали при Романа Григорчуке – на своем поле с «Кривбассом» (0:0), «Зарей» (1:1) и «Ворсклой» (0:0), в гостях – с «Ингульцом» (0:0), «Оболонью» (0:0) и «Вересом» (1:1). А рекордную седьмую – уже под руководством Виталия Пономарева.
К слову, «Заря» прервала свою безничейную серию в первых матчах сезона из 14 игр (8 побед и 6 поражений). Последний раз луганчане делили очки с соперниками на старте чемпионата в 2010 году – 0:0 дома с «Севастополем».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные ничейные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Тренер
|
7
|
Верес
|
23.09.2017 - 18.11.2017
|
Юрий ВИРТ
|
7*
|
ЛНЗ
|
20.04.2025 - 02.08.2025
|
Роман ГРИГОРЧУК (6),
|
|
|
|
Виталий ПОНОМАРЕВ (1)
|
6
|
Верес
|
30.10.1993 - 06.03.1994
|
Михаил ДУНЕЦ
|
6
|
Ворскла
|
29.05.2015 - 15.08.2015
|
Василий САЧКО
|
5
|
Кремень
|
23.04.1993 - 23.05.1993
|
Борис СТРЕЛЬЦОВ
|
5
|
Металлург М
|
12.10.1997 - 07.04.1998
|
Николай ПАВЛОВ
|
5
|
Таврия
|
01.10.2000 - 15.11.2000
|
Александр ИЩЕНКО
|
5
|
Таврия
|
15.06.2003 - 22.07.2003
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
5
|
Днепр
|
20.08.2006 - 23.09.2006
|
Олег ПРОТАСОВ
|
5
|
Черноморец
|
28.03.2010 - 18.04.2010
|
Андрей БАЛЬ
|
5
|
Днепр
|
09.12.2016 - 17.03.2017
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
5
|
Александрия
|
28.11.2022 - 17.03.2023
|
Юрий ГУРА (1),
|
|
|
|
Руслан РОТАНЬ (4)
* серия не закончена.
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