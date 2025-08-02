ЛНЗ повторил рекорд чемпионатов Украины

ЛНЗ, разойдясь по нулям с «Зарей», продлил свою ничейную серию до 7 игр. Тем самым «сиреневые» повторили рекорд чемпионатов Украины, установленный «Вересом» в УПЛ-2017/18. 6 мировых черкасщане подписали при Романа Григорчуке – на своем поле с «Кривбассом» (0:0), «Зарей» (1:1) и «Ворсклой» (0:0), в гостях – с «Ингульцом» (0:0), «Оболонью» (0:0) и «Вересом» (1:1). А рекордную седьмую – уже под руководством Виталия Пономарева.

К слову, «Заря» прервала свою безничейную серию в первых матчах сезона из 14 игр (8 побед и 6 поражений). Последний раз луганчане делили очки с соперниками на старте чемпионата в 2010 году – 0:0 дома с «Севастополем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные ничейные серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Период Тренер 7 Верес 23.09.2017 - 18.11.2017 Юрий ВИРТ 7* ЛНЗ 20.04.2025 - 02.08.2025 Роман ГРИГОРЧУК (6), Виталий ПОНОМАРЕВ (1) 6 Верес 30.10.1993 - 06.03.1994 Михаил ДУНЕЦ 6 Ворскла 29.05.2015 - 15.08.2015 Василий САЧКО 5 Кремень 23.04.1993 - 23.05.1993 Борис СТРЕЛЬЦОВ 5 Металлург М 12.10.1997 - 07.04.1998 Николай ПАВЛОВ 5 Таврия 01.10.2000 - 15.11.2000 Александр ИЩЕНКО 5 Таврия 15.06.2003 - 22.07.2003 Анатолий ЗАЯЕВ 5 Днепр 20.08.2006 - 23.09.2006 Олег ПРОТАСОВ 5 Черноморец 28.03.2010 - 18.04.2010 Андрей БАЛЬ 5 Днепр 09.12.2016 - 17.03.2017 Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 5 Александрия 28.11.2022 - 17.03.2023 Юрий ГУРА (1), Руслан РОТАНЬ (4)

* серия не закончена.