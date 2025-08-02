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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 23:23 | Обновлено 02 августа 2025, 23:28
392
0

ЛНЗ повторил рекорд чемпионатов Украины

«Сиреневые» подписали 7-ю мировую подряд

02 августа 2025, 23:23 | Обновлено 02 августа 2025, 23:28
392
0
ЛНЗ повторил рекорд чемпионатов Украины
ФК Заря

ЛНЗ, разойдясь по нулям с «Зарей», продлил свою ничейную серию до 7 игр. Тем самым «сиреневые» повторили рекорд чемпионатов Украины, установленный «Вересом» в УПЛ-2017/18. 6 мировых черкасщане подписали при Романа Григорчуке – на своем поле с «Кривбассом» (0:0), «Зарей» (1:1) и «Ворсклой» (0:0), в гостях – с «Ингульцом» (0:0), «Оболонью» (0:0) и «Вересом» (1:1). А рекордную седьмую – уже под руководством Виталия Пономарева.

К слову, «Заря» прервала свою безничейную серию в первых матчах сезона из 14 игр (8 побед и 6 поражений). Последний раз луганчане делили очки с соперниками на старте чемпионата в 2010 году – 0:0 дома с «Севастополем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные ничейные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Период

Тренер

7

Верес

23.09.2017 - 18.11.2017

Юрий ВИРТ

7*

ЛНЗ

20.04.2025 - 02.08.2025

Роман ГРИГОРЧУК (6),

Виталий ПОНОМАРЕВ (1)

6

Верес

30.10.1993 - 06.03.1994

Михаил ДУНЕЦ

6

Ворскла

29.05.2015 - 15.08.2015

Василий САЧКО

5

Кремень

23.04.1993 - 23.05.1993

Борис СТРЕЛЬЦОВ

5

Металлург М

12.10.1997 - 07.04.1998

Николай ПАВЛОВ

5

Таврия

01.10.2000 - 15.11.2000

Александр ИЩЕНКО

5

Таврия

15.06.2003 - 22.07.2003

Анатолий ЗАЯЕВ

5

Днепр

20.08.2006 - 23.09.2006

Олег ПРОТАСОВ

5

Черноморец

28.03.2010 - 18.04.2010

Андрей БАЛЬ

5

Днепр

09.12.2016 - 17.03.2017

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

5

Александрия

28.11.2022 - 17.03.2023

Юрий ГУРА (1),

Руслан РОТАНЬ (4)

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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