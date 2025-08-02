Поединок с Вересом стал юбилейным для нескольких игроков Динамо

Поединок с «Вересом» (1:0) стал 100-м в карьере 22-летнего полузащитника киевлян Назара Волошина. 77 встреч он отыграл за «Динамо» и 13 – за «Кривбасс». 77 раз Назар выходил на поле в чемпионатах Украины, 18 - в еврокубках и 5 - в Кубке Украины.

Игра с красно-черными оказалась юбилейной и для 23-летнего хавбека Владимира Бражко – 100-й в клубной карьере. 71 матч он провел за «Динамо» и 29 – за «Зорю». 79 встреч отыграл в УПЛ, в том числе 50 – за бело-синих, 16 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины.

На этом список юбиляров киевлян не заканчивается. 20-летний защитник Тарас Михавко провел 50-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 35, КУ – 2, ЕК – 13), а Николай Шапаренко забил 35-й мяч в карьере (ЧУ – 26, КУ – 3, ЕК – 4, СУ – 2), в том числе 25-й за «Динамо» в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ