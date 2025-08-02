Англия02 августа 2025, 23:19 |
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Только Флеккен был лучше. Ньюкасл арендовал голкипера Саутгемптона
Второй вратарь по количеству сейвов в прошлом сезоне снова сыграет в АПЛ
02 августа 2025, 23:19 |
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«Ньюкасл» арендовал голкипера «Саутгемптона» Аарона Ремсдейла.
Английский вратарь вместе с «святыми» вылетел в Чемпионшип по окончании прошлого сезона, в котором отметился 125 сейвами.
По этому показателю Аарон Ремсдейл занял второе место в рейтинге вратарей лиги, уступив только Марку Флеккену из «Брентфорда» (153).
Топ-5 вратарей АПЛ по количеству сейвов в сезоне 2024/25
- 153 – Марк Флеккен (Брентфорд)
- 125 – Аарон Ремсдейл (Саутгемптон)
- 122 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 120 – Матс Селс (Ноттингем Форест)
- 110 – Бернд Лено (Фулхэм)
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