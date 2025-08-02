Только Флеккен был лучше. Ньюкасл арендовал голкипера Саутгемптона

«Ньюкасл» арендовал голкипера «Саутгемптона» Аарона Ремсдейла.

Английский вратарь вместе с «святыми» вылетел в Чемпионшип по окончании прошлого сезона, в котором отметился 125 сейвами.

По этому показателю Аарон Ремсдейл занял второе место в рейтинге вратарей лиги, уступив только Марку Флеккену из «Брентфорда» (153).

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