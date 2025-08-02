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  4. Только Флеккен был лучше. Ньюкасл арендовал голкипера Саутгемптона
Англия
02 августа 2025, 23:19 |
77
0

Только Флеккен был лучше. Ньюкасл арендовал голкипера Саутгемптона

Второй вратарь по количеству сейвов в прошлом сезоне снова сыграет в АПЛ

02 августа 2025, 23:19 |
77
0
Только Флеккен был лучше. Ньюкасл арендовал голкипера Саутгемптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

«Ньюкасл» арендовал голкипера «Саутгемптона» Аарона Ремсдейла.

Английский вратарь вместе с «святыми» вылетел в Чемпионшип по окончании прошлого сезона, в котором отметился 125 сейвами.

По этому показателю Аарон Ремсдейл занял второе место в рейтинге вратарей лиги, уступив только Марку Флеккену из «Брентфорда» (153).

Топ-5 вратарей АПЛ по количеству сейвов в сезоне 2024/25

  1. 153 – Марк Флеккен (Брентфорд)
  2. 125 – Аарон Ремсдейл (Саутгемптон)
  3. 122 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  4. 120 – Матс Селс (Ноттингем Форест)
  5. 110 – Бернд Лено (Фулхэм)

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Аарон Рэмсдейл Саутгемптон Ньюкасл Брентфорд Марк Флеккен статистика трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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