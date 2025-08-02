Полтава побила «рекорд» Закарпатья в УПЛ

«Полтава» стала автором самого раннего премьерного автогола в истории чемпионатов Украины. В премьерном матче в элитном дивизине с «Рухом» защитник малиново-золотых Евгений Мисюра поразил свои ворота уже на 11-й минуте встречи. Прежний антирекорд УПЛ, установленный 24 года назад «Закарпатьем», полтавчане превзошли сразу на 79 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные автоголы клубов в чемпионатах Украины

Мин.* Клуб Игрок Дата Соперник Счет 11’ Полтава Евгений МИСЮРА 01.08.2025 Рух 1:2 (г) 90’ Закарпатье Андрей ОКСИМЕЦ 07.07.2001 Шахтер 1:5 (г) 251’ Минай Мислав МАТИЧ 26.09.2020 Динамо 0:4 (д) 389’ Сталь Км Сергей ПШЕНИЧНЫХ 16.08.2015 Волынь 1:2 (д) 415’ Металлист 1925 Евгений ТКАЧУК 20.08.2021 Ворскла 0:2 (г) 615’ Олимпик Александр СЫТНИК 22.09.2014 Днепр 0:5 (г) 656’ Кремень Владимир ГУСАК 16.04.1992 Металлург З 0:1 (д) 749’ Торпедо Игорь ЧЕРКУН 19.04.1992 Черноморец 0:2 (д) 790’ Нива Т Петр БУЦ 20.04.1992 Динамо 0:2 (9) 958’ Львов Любомир ГАЛЬЧУК 04.10.2008 Кривбасс 0:2 (г)

* начиная с премьерного матча в УПЛ.