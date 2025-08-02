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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 23:09 | Обновлено 02 августа 2025, 23:14
311
0

Полтава побила «рекорд» Закарпатья в УПЛ

Полтавчане стали авторами самого раннего премьерного автогола в истории УПЛ

02 августа 2025, 23:09 | Обновлено 02 августа 2025, 23:14
311
0
Полтава побила «рекорд» Закарпатья в УПЛ
ФК Рух

«Полтава» стала автором самого раннего премьерного автогола в истории чемпионатов Украины. В премьерном матче в элитном дивизине с «Рухом» защитник малиново-золотых Евгений Мисюра поразил свои ворота уже на 11-й минуте встречи. Прежний антирекорд УПЛ, установленный 24 года назад «Закарпатьем», полтавчане превзошли сразу на 79 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные автоголы клубов в чемпионатах Украины

Мин.*

Клуб

Игрок

Дата

Соперник

Счет

11’

Полтава

Евгений МИСЮРА

01.08.2025

Рух

1:2 (г)

90’

Закарпатье

Андрей ОКСИМЕЦ

07.07.2001

Шахтер

1:5 (г)

251’

Минай

Мислав МАТИЧ

26.09.2020

Динамо

0:4 (д)

389’

Сталь Км

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

16.08.2015

Волынь

1:2 (д)

415’

Металлист 1925

Евгений ТКАЧУК

20.08.2021

Ворскла

0:2 (г)

615’

Олимпик

Александр СЫТНИК

22.09.2014

Днепр

0:5 (г)

656’

Кремень

Владимир ГУСАК

16.04.1992

Металлург З

0:1 (д)

749’

Торпедо

Игорь ЧЕРКУН

19.04.1992

Черноморец

0:2 (д)

790’

Нива Т

Петр БУЦ

20.04.1992

Динамо

0:2 (9)

958’

Львов

Любомир ГАЛЬЧУК

04.10.2008

Кривбасс

0:2 (г)

* начиная с премьерного матча в УПЛ.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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