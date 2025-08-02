Полтава побила «рекорд» Закарпатья в УПЛ
Полтавчане стали авторами самого раннего премьерного автогола в истории УПЛ
«Полтава» стала автором самого раннего премьерного автогола в истории чемпионатов Украины. В премьерном матче в элитном дивизине с «Рухом» защитник малиново-золотых Евгений Мисюра поразил свои ворота уже на 11-й минуте встречи. Прежний антирекорд УПЛ, установленный 24 года назад «Закарпатьем», полтавчане превзошли сразу на 79 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние премьерные автоголы клубов в чемпионатах Украины
|
Мин.*
|
Клуб
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11’
|
Полтава
|
Евгений МИСЮРА
|
01.08.2025
|
Рух
|
1:2 (г)
|
90’
|
Закарпатье
|
Андрей ОКСИМЕЦ
|
07.07.2001
|
Шахтер
|
1:5 (г)
|
251’
|
Минай
|
Мислав МАТИЧ
|
26.09.2020
|
Динамо
|
0:4 (д)
|
389’
|
Сталь Км
|
Сергей ПШЕНИЧНЫХ
|
16.08.2015
|
Волынь
|
1:2 (д)
|
415’
|
Металлист 1925
|
Евгений ТКАЧУК
|
20.08.2021
|
Ворскла
|
0:2 (г)
|
615’
|
Олимпик
|
Александр СЫТНИК
|
22.09.2014
|
Днепр
|
0:5 (г)
|
656’
|
Кремень
|
Владимир ГУСАК
|
16.04.1992
|
Металлург З
|
0:1 (д)
|
749’
|
Торпедо
|
Игорь ЧЕРКУН
|
19.04.1992
|
Черноморец
|
0:2 (д)
|
790’
|
Нива Т
|
Петр БУЦ
|
20.04.1992
|
Динамо
|
0:2 (9)
|
958’
|
Львов
|
Любомир ГАЛЬЧУК
|
04.10.2008
|
Кривбасс
|
0:2 (г)
* начиная с премьерного матча в УПЛ.
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