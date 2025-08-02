Панатинаикос перед матчем с Шахтером может подписать хавбека Ланса

Соперник «Шахтера» по третьему раунду квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» в ближайшие дни может усилиться футболистом из французской Лиги 1.

Сообщается, что греки близки к договоренности о переходе 24-летнего атакующего хавбека «Ланса» и сборной Марокко Анасса Зарури.

Зарури не нужен своему нынешнему клубу, который готов отпустить его в аренду в «Панатинаикос» на один сезон с опцией выкупа в размере 3 миллионов евро. Опция будет активирована автоматически и зависит от результатов выступлений «зеленых» в сезоне-2025/26.

Анасс Зарури перешел в «Ланс» летом минувшего года из «Бернли» за 5 миллионов евро, сыграл 28 матчей за французскую команду, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, 7 августа «Панатинаикос» на своем поле примет «Шахтер» в рамках первой встречи команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы.