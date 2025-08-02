Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панатинаикос перед матчем с Шахтером может подписать хавбека Ланса
Греция
02 августа 2025, 22:29 |
192
0

Панатинаикос перед матчем с Шахтером может подписать хавбека Ланса

Греческий клуб близок к оформлению перехода Анасса Зарури

02 августа 2025, 22:29 |
192
0
Панатинаикос перед матчем с Шахтером может подписать хавбека Ланса
ФК Ланс. Анасс Зарури

Соперник «Шахтера» по третьему раунду квалификации Лиги Европы «Панатинаикос» в ближайшие дни может усилиться футболистом из французской Лиги 1.

Сообщается, что греки близки к договоренности о переходе 24-летнего атакующего хавбека «Ланса» и сборной Марокко Анасса Зарури.

Зарури не нужен своему нынешнему клубу, который готов отпустить его в аренду в «Панатинаикос» на один сезон с опцией выкупа в размере 3 миллионов евро. Опция будет активирована автоматически и зависит от результатов выступлений «зеленых» в сезоне-2025/26.

Анасс Зарури перешел в «Ланс» летом минувшего года из «Бернли» за 5 миллионов евро, сыграл 28 матчей за французскую команду, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, 7 августа «Панатинаикос» на своем поле примет «Шахтер» в рамках первой встречи команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

По теме:
Сын топового тренера согласовал контракт с клубом Серии А
Шахтер, как ожидается, предложит 18 миллионов евро за Мека
Довбик «неуклюже» сыграл за Рому, получив желтую карточку вместо красной
Панатинаикос Ланс трансферы
Алексей Сливченко Источник: Footmercato
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 02 августа 2025, 08:45 4
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика

Британец – о моменте, который закончил бой

Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Бокс | 02 августа 2025, 08:13 1
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»

Менеджер – о третьем абсолютном чемпионстве боксера

Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Футбол | 02.08.2025, 22:16
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Футбол | 02.08.2025, 05:32
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Скандал в Первой лиге. Судьбу матча ЮКСА – Подолье решил спорный пенальти
Футбол | 02.08.2025, 15:12
Скандал в Первой лиге. Судьбу матча ЮКСА – Подолье решил спорный пенальти
Скандал в Первой лиге. Судьбу матча ЮКСА – Подолье решил спорный пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 88
Футбол
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
31.07.2025, 23:59 2
Футбол
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
01.08.2025, 00:02 1
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем