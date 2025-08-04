Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Известный тренер о Фрэнке Лэмпарде
Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал футболиста, которого очень хотел подписать и жалеет, что этого не сделал.
«Лэмпард – фантастический, он невероятный игрок. Не думаю, что найдется другой полузащитник, который сделает это снова, забьет столько голов.
Я смотрел на него, когда он был в «Вест Хэме» молодым игроком – и с тех пор жалею, что не подписал его», – сказал Алекс Фергюсон.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
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