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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Англия
04 августа 2025, 05:12 |
880
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Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»

Известный тренер о Фрэнке Лэмпарде

04 августа 2025, 05:12 |
880
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал футболиста, которого очень хотел подписать и жалеет, что этого не сделал.

«Лэмпард – фантастический, он невероятный игрок. Не думаю, что найдется другой полузащитник, который сделает это снова, забьет столько голов.

Я смотрел на него, когда он был в «Вест Хэме» молодым игроком – и с тех пор жалею, что не подписал его», – сказал Алекс Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Фрэнк Лэмпард
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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