Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал футболиста, которого очень хотел подписать и жалеет, что этого не сделал.

«Лэмпард – фантастический, он невероятный игрок. Не думаю, что найдется другой полузащитник, который сделает это снова, забьет столько голов.

Я смотрел на него, когда он был в «Вест Хэме» молодым игроком – и с тех пор жалею, что не подписал его», – сказал Алекс Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.