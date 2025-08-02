Мудрик сменил ник в Steam на нецензурный мем по CS

Украинский футболист Михаил Мудрик, который в настоящее время временно отстранен от выступлений из-за положительной допинг-пробы, обновил свой никнейм в Steam. Вместо привычного «Mudr1k» он теперь использует имя «Matiebal».

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Этот новый никнейм – не случайность. Его происхождение уходит в 2021 год, когда во время русскоязычной трансляции матча Vitality vs Heroic на канале Maincast комментатор после убийства от Матье «Zyw0o» Эрбо воскликнул фразу «получает Матье бал» (то есть очко), что прозвучало как игра слов с очевидным неприличным подтекстом. С тех пор это стало интернет-мемом.

В отличие от Steam, на FACEIT Мудрик оставил свой ник неизменным – Mudr1k. Именно на этой платформе подтверждена подлинность его профиля, так как он имеет официальный верифицированный статус. Оттуда, кстати, можно перейти на его страницу в Steam – и уже там увидеть тот самый «Matiebal».





