Стало известно, когда возобновится матч УПЛ между Зарей и ЛНЗ
Команды играют матч первого тура нового сезона УПЛ
В субботу, 2 августа, луганская Заря в номинально домашнем матче играет против черкасского ЛНЗ в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.
На 17-й минуте матч был приостановлен из-за объявления воздушной тревоги по всей территории Украины. По информации дирекции Украинской Премьер-лиги, матч будет возобновлен в 18:55 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В летнее межсезонье обе команды сменили главных тренеров. «Заря» вернула Виктора Скрипника, уже возглавлявшего луганский коллектив, а «фиолетовых» возглавил Виталий Пономарев, заменивший на тренерском мостике Романа Григорчука
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец выделил Сауля Альвареса
Команде Шовковского пришлось изрядно понервничать за результат игры в Ровно