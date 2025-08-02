Матч Заря – ЛНЗ приостановлен. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за рф
Арбитр приостановил матч первого тура УПЛ из-за мер безопасности
В субботу, 2 августа, луганская Заря в номинально домашнем матче играет против черкасского ЛНЗ в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.
На 17 минуте матч был приостановлен из-за объявления воздушной тревоги по всей территории Украины – причиной стал взлет Миг-31К. Игра продолжится после объявления отбоя.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В летнее межсезонье обе команды сменили главных тренеров. «Заря» вернула Виктора Скрипника, уже возглавлявшего луганский коллектив, а «фиолетовых» возглавил Виталий Пономарев, заменивший на тренерском мостике Романа Григорчука.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер считает Александра одним из величайших боксеров
«Борнмут» договорился с французским клубом о трансфере защитника за 68 млн евро