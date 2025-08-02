Матч Заря – ЛНЗ приостановлен. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за рф

В субботу, 2 августа, луганская Заря в номинально домашнем матче играет против черкасского ЛНЗ в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.

На 17 минуте матч был приостановлен из-за объявления воздушной тревоги по всей территории Украины – причиной стал взлет Миг-31К. Игра продолжится после объявления отбоя.

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В летнее межсезонье обе команды сменили главных тренеров. «Заря» вернула Виктора Скрипника, уже возглавлявшего луганский коллектив, а «фиолетовых» возглавил Виталий Пономарев, заменивший на тренерском мостике Романа Григорчука.