Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Заря – ЛНЗ приостановлен. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за рф
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 18:29 | Обновлено 02 августа 2025, 18:42
486
0

Матч Заря – ЛНЗ приостановлен. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за рф

Арбитр приостановил матч первого тура УПЛ из-за мер безопасности

02 августа 2025, 18:29 | Обновлено 02 августа 2025, 18:42
486
0
Матч Заря – ЛНЗ приостановлен. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за рф
ЛНЗ.

В субботу, 2 августа, луганская Заря в номинально домашнем матче играет против черкасского ЛНЗ в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.

На 17 минуте матч был приостановлен из-за объявления воздушной тревоги по всей территории Украины – причиной стал взлет Миг-31К. Игра продолжится после объявления отбоя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В летнее межсезонье обе команды сменили главных тренеров. «Заря» вернула Виктора Скрипника, уже возглавлявшего луганский коллектив, а «фиолетовых» возглавил Виталий Пономарев, заменивший на тренерском мостике Романа Григорчука.

По теме:
МИХАВКО: «Возможно, это стало определенной неожиданностью для Динамо»
Стало известно, когда возобновится матч УПЛ между Зарей и ЛНЗ
Шапаренко объяснил, почему Динамо провело сложный матч против Вереса в УПЛ
ЛНЗ Черкассы Заря Луганск воздушная тревога Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - ЛНЗ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Бокс | 02 августа 2025, 04:57 1
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»

Промоутер считает Александра одним из величайших боксеров

ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Футбол | 02 августа 2025, 12:11 88
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?

«Борнмут» договорился с французским клубом о трансфере защитника за 68 млн евро

Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
Футбол | 02.08.2025, 17:29
Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера
Футбол | 02.08.2025, 17:56
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 02.08.2025, 07:48
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30
Бокс
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
31.07.2025, 23:59 2
Футбол
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 1
Футбол
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
01.08.2025, 00:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем