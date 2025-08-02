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  4. Олег Рыпан: «Результатом мы удовлетворены»
Украина. Первая лига
02 августа 2025, 20:11 |
232
0

Олег Рыпан: «Результатом мы удовлетворены»

Главный тренер «Прикарпатья» прокомментировал победу над «Викторией»

02 августа 2025, 20:11 |
232
0
Олег Рыпан: «Результатом мы удовлетворены»
ФК Прикарпатье. Олег Рыпан

В пятницу, 1 августа, «Прикарпатье» провело поединок 1-го тура Первой лиги. Команда из Ивано-Франковска в гостях обыграла «Викторию» со счетом 2:0.

«Прикарпатье» открыло счет на 32-й минуте. Первый гол команды в новом сезоне забил Андрей Хома. А спустя шесть минут Хома оформил дубль.

Главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан остался доволен игрой. Специалист поблагодарил своих подопечных.

«Какие эмоции получил от матча? В первую очередь хочу поздравить всех с началом чемпионата. Низкий поклон за проведённую игру. Эмоции хорошие. Результатом мы удовлетворены. Ребята сделали то, что мы их просили. Сегодня была единая команда и доиграли до конца. Хороший результат», – сказал Олег Рыпан.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Анатолий Бессмертный Прикарпатье Ивано-Франковск
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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