Олег Рыпан: «Результатом мы удовлетворены»

В пятницу, 1 августа, «Прикарпатье» провело поединок 1-го тура Первой лиги. Команда из Ивано-Франковска в гостях обыграла «Викторию» со счетом 2:0.

«Прикарпатье» открыло счет на 32-й минуте. Первый гол команды в новом сезоне забил Андрей Хома. А спустя шесть минут Хома оформил дубль.

Главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан остался доволен игрой. Специалист поблагодарил своих подопечных.

«Какие эмоции получил от матча? В первую очередь хочу поздравить всех с началом чемпионата. Низкий поклон за проведённую игру. Эмоции хорошие. Результатом мы удовлетворены. Ребята сделали то, что мы их просили. Сегодня была единая команда и доиграли до конца. Хороший результат», – сказал Олег Рыпан.