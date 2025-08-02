ПСЖ принял решение по Сафонову. Трансфер Забарного – на пороге

Парижский клуб «ПСЖ» решил избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова.

По информации французских СМИ, парижане уже начали для вратаря поиски нового клуба. Победитель Лиги чемпионов предложил подписать Сафонова «Галатасараю», который ищет нового вратаря.

Турки сообщили, что рассмотрят этот вопрос, если сорвется трансфер вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона.

Напомним, именно переговоры о подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного стали катализатором продажи Сафонова.