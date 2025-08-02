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Франция
02 августа 2025, 18:58 | Обновлено 02 августа 2025, 19:25
1284
1

ПСЖ принял решение по Сафонову. Трансфер Забарного – на пороге

Парижане могут продать вратаря в «Галатасарай»

02 августа 2025, 18:58 | Обновлено 02 августа 2025, 19:25
1284
1
ПСЖ принял решение по Сафонову. Трансфер Забарного – на пороге
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Парижский клуб «ПСЖ» решил избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова.

По информации французских СМИ, парижане уже начали для вратаря поиски нового клуба. Победитель Лиги чемпионов предложил подписать Сафонова «Галатасараю», который ищет нового вратаря.

Турки сообщили, что рассмотрят этот вопрос, если сорвется трансфер вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона.

Напомним, именно переговоры о подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного стали катализатором продажи Сафонова.

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Матвей Сафонов трансферы Лиги 1 трансферы Илья Забарный ПСЖ Галатасарай
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 1
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ViAn
Та він вже тиждень як не в тренувальному таборі ПСЖ. Для Забарного все підготували. Все вже на мазі. Думаю, що завтра вже буде офіційне оголошення трансферу.
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