Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Пытался отдать ему на гол – не вышло»
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 20:23 |
326
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Пытался отдать ему на гол – не вышло»

Хавбек хотел вернуть партнеру голевую передачу

02 августа 2025, 20:23 |
326
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Пытался отдать ему на гол – не вышло»
ФК Динамо Киев

Хавбек Динамо Николай Шапаренко прокомментировал первый матч нового сезона УПЛ, в котором действующий чемпион обыграл Верес со счетом 1:0.

Игрок забил единственный мяч.

«Всех фанатов поздравлю с победой. Выходили играть на победу. Долго возвращались, долго ехали на матч, но три очка есть – это главное. Ванат отлично отдал, я забивал спокойно, а во втором тайме пытался отдать ему, он просил, но гол не удалось забить».

«Будем отрабатывать это дальше. У нас было много шансов, у Вереса были свои – открытая игра получилась», – сказал Шапаренко.

По теме:
Шовковский признался, почему Динамо до сих пор не сделало летних трансферов
Заря – ЛНЗ – 0:0. Кузык не забил в пустые ворота. Видеообзор матча
Первые нули сезона УПЛ. Заря и ЛНЗ голов не забивали
Николай Шапаренко Динамо Киев Верес Ровно Верес - Динамо Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Бокс | 02 августа 2025, 08:45 4
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика

Британец – о моменте, который закончил бой

Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Бокс | 02 августа 2025, 08:13 1
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»

Менеджер – о третьем абсолютном чемпионстве боксера

ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили
Футбол | 02.08.2025, 20:51
ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили
ВИДЕО. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос. Два гола украинца отменили
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Бокс | 02.08.2025, 04:57
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему поставили условие
Хоккей | 02.08.2025, 14:50
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему поставили условие
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему поставили условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
01.08.2025, 06:59 6
Футбол
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
31.07.2025, 23:59 2
Футбол
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
01.08.2025, 10:21 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем