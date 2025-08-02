Николай ШАПАРЕНКО: «Пытался отдать ему на гол – не вышло»

Хавбек Динамо Николай Шапаренко прокомментировал первый матч нового сезона УПЛ, в котором действующий чемпион обыграл Верес со счетом 1:0.

Игрок забил единственный мяч.

«Всех фанатов поздравлю с победой. Выходили играть на победу. Долго возвращались, долго ехали на матч, но три очка есть – это главное. Ванат отлично отдал, я забивал спокойно, а во втором тайме пытался отдать ему, он просил, но гол не удалось забить».

«Будем отрабатывать это дальше. У нас было много шансов, у Вереса были свои – открытая игра получилась», – сказал Шапаренко.