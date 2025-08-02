ХЮБШМАН – о победе Шахтера над Бешикташем, Туране и Панатинакосе

Легенда «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу донецкой команды в противостоянии с турецким «Бешикташем» в квалификации Лиги Европы, высказался об Арде Туране, а также оценил шансы «горняков» в матчах с греческим «Панатинаикосом».

– Томаш, какие у вас остались впечатления от результата и игры «Шахтера» в победном матче против «Бешикташа» (2:0)?

– У меня остались очень хорошие впечатления. Я не хочу сказать, что удивлен, но на такой стадии квалификации Лиги Европы встретились две очень амбициозные и хорошие команды. Сложилось так, что две такие команды встретились на такой ранней стадии. Я думаю, что если бы эти соперники встретились на четвертьфинальной стадии попозже, то никто бы не удивлялся. Но в этом противостоянии одна команда должна была победить, а вторая должна была проиграть.

Я очень рад, что «Шахтеру» удалось в первой встрече хорошо сыграть и добиться хорошего результата. И я очень рад, что в ответном домашнем поединке донецкой команде удалось также добиться хорошего результата и пройти дальше. Я думаю, может быть, новый тренер сыграл свою роль в том, что он очень хорошо знает турецкий футбол. Также он, может, очень хорошо знает футболистов, которые там играют. И он смог настроить команду так, что она прошла дальше.

И, надеюсь, что это не только за счет того, что Арда Туран знает турецкий футбол. Надеюсь, что это означает то, что команда растет и идет вперед с новым тренером. Надеюсь, что также будет продолжаться в чемпионате Украины и в Лиге Европы. Надеюсь, что «Шахтер» постоянно будет добиваться хороших результатов. Потому что я люблю эту команду, и я хочу видеть, что она будет биться за самые большие результаты. Это чемпионство и то, что в Лиге Европы будут проходить дальше.

– Сейчас у «Шахтера» похожие стиль и модель команды с той, которая была, когда вы играли за донецкую команду? Тогда тоже в атаке играли бразильцы, а в обороне и полузащите были украинцы, а также вы, Рэзван Рац и легионеры из других стран.

– Я думаю, что стиль «Шахтера» сильно не изменялся с тех пор, как я ушел из клуба. Завершили карьеру также Мариуш, Рэзван, Дарио. Но, я думаю, всегда стиль команды был похож. Просто ушли очень качественные футболисты. Я думаю, что постепенно команда будет добавлять, и ребята будут расти. Украинцы, бразильцы и остальные иностранцы. Я надеюсь, что постепенно они будут прибавлять и набираться опыта.

– Что можете сказать об Арде Туране? Вы играли примерно в одно время.

– Конечно, я Арду Турана как футболиста знаю и знаю, как он играл. И будет очень хорошо, если он будет таким же тренером, как и игроком. Он был очень качественным и очень хорошим футболистом. Можно сказать, что Арда Туран был и зрелищным футболистом. Я надеюсь, что такой же будет и игра «Шахтера». Я надеюсь, что ему удастся перевести свои мысли и свой футбол на команду, которая будет действовать так, как он хочет. Я верю, что он хочет играть в такой футбол, в который он играл сам в качестве футболиста.

– Следующий соперник «Шахтера» - это «Панатинаикос». Греческая команда такая же как «Бешикташ» по уровню?

– Я думаю, что «Панатинаикос» примерно, как «Бешикташ». Я считаю, что слабых команд в еврокубках не бывает. Потому что они должны добиваться в своих чемпионатах результатов, которые дают им шанс играть в еврокубках. Конечно, нужно также смотреть, кто ушел из команды, а кто в нее пришел. «Панатинаикос» - это команда, которая с историей в чемпионате Греции и еврокубках. Я думаю, что будет точно также, как с «Бешикташем». Это не будет простое противостояние. Будет сложновато. Но верю в то, что у «Шахтера» есть свои качества и свои силы. Верю, что они добьются положительного результата и пройдут дальше.