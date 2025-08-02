Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тур всегда эмоционален»

В матче 1-го тура Первой лиги «Подолье» на выезде сыграло с ФК ЮКСА. Поединок закончился поражением хмельницкой команды со счетом 0:1.

Победный гол ЮКСА забила с пенальти. Итого поединка подвел главный тренер «Полесья» Сергей Ковалец.

«Первый тур он всегда эмоционален. И конечно, что команда Подолье много усилий приложила к тому, чтобы был положительный результат. Чуть позже я пришел, потому что пересматривал момент. Ну, по-моему, арбитр не справился как раз с этим моментом. Поэтому, думаю, эксперты пусть делают выводы, потому что, по моему мнению, какой-то последовательности не было как раз в действиях вообще.

Но хочется говорить об игре. Да, может, не такой зрелищный матч был, но много было борьбы, было много желания, это важно. Готовимся к следующему матчу. Не в чем упрекнуть подопечным. Да, можно говорить, что где-то технический брак, где-то исполнение там нужно было, когда там Профатило бил головой, да, там рядом, где-то моменты были такие. Сама игра могла бы быть лучше, но игроки отдали много усилий и для тренерского штаба это важно.

Задача – показывать хорошую игру. Потому что болельщик в Хмельницком любит футбол, любит команду. И в этом контексте делается многое в самом городе, где строится инфраструктура. Поэтому, в принципе, мало-помалу футбол развивается и это важно. Может у нас нет таких каких-то больших задач, но у нас есть свои болельщики и мы играем для них», – сказал Сергей Ковалец.