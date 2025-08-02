Андерсон РИБЕЙРО: «У меня была полная уверенность в каждом из игроков»

Стартовал чемпионат в Первой лиге. Открыл сезон матч ФК ЮКСА с хмельницким «Подольем».

ЮКСА одержала победу над соперником со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте с пенальти забил Парагвай (Пабло Кастро). Главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро остался доволен игрой своих подопечных.

«Это был месяц подготовки и я хочу поблагодарить моих игроков, которые посвятили себя полностью этим предсезонным сборам. У меня была полная уверенность в каждом из игроков и я знал, что мы сделаем хороший дебют и не может быть иного результата, кроме победы. Я ожидал этого. И именно над этим мы продолжаем работать шаг за шагом, от игры к игре ради побед.

Я выбрал тех игроков и я объясняю, помогая им каждый день от тренировки к тренировке. Мне на поле неважно, опытен ли это игрок или

нет. Все происходит на футбольном поле. Вы должны выкладываться по полной. Это я им объясняю. Если я выбираю игрока, у меня есть полная уверенность в том, что он отдаст себя 100% на футбольном поле.

Я поздравляю всех молодых игроков моей команды, которые отдавались в течение этих сборов. И сегодня не должно быть иначе, чем то, о чем мы договаривались. Мы тренируемся, чтобы играть, потому не будем сосредотачиваться на тактике, ведь футбол постоянно меняется. Мы должны быть готовы к переменам. И моя цель – создать красивый, радостный и качественный футбол. Понимаете? Пусть все опытные и молодые игроки чувствуют себя комфортно на футбольном поле. Таким образом, мы будем расти вместе и создадим хорошую команду.

Все знают о качествах, которые имеет Парагавай. И он прибыл почти последним на предсезонную подготовку. Но его техника отличная, понимаете? Он человек, которому я доверяю. Итак, когда было пенальти, я знал, что будет гол. Я еще раз поздравляю его с такой игрой. Конечно, он еще не на все 100% готов, но даже не будучи на все 100, он уже помог нам уйти с поля с победой.

В первом тайме мы хорошо контролировали игру. Не хватало только последнего паса для взятия ворот. Во втором же тайме, уже имея счет такой, который, в принципе, устраивал нас, мы ощутили давление в первые минуты второго тайма. Я увидел, что на флангах было преимущество соперника. Я изменил тактику, чтобы хорошо защищаться, и был уверен, что у нас будут моменты для второго забитого мяча. Но да, мы должны меняться в соответствии с ситуацией в игре. В любой момент мы должны перестроиться, чтобы достичь наших целей, а именно побеждать. Спокойно», – сказал Андерсон Рибейро.