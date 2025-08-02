Месси подпишет новый контракт с известным клубом. Будут особые условия
Звездный аргентинец ведет переговоры о продлении сотрудничества с «Интер Майами»
Вингер американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. 38-летний футболист намерен остаться в MLS и продлить сотрудничество с командой.
По информации издании Marca, владельцы «Интер Майами» планируют сохранить игрока и ради этого предложат ему особые условия. Срок действующего контракта истекает в декабре 2025 года.
Месси сможет подписать новое трехлетнее соглашения, в котором будет прописана возможность в любой момент завершить карьеру. После того, как Лионель повесит бутсы на гвоздь, он сможет занять административную должность в структуре команды.
Стороны продолжают переговоры, чтобы обсудить все детали будущего соглашения.
На данном этапе аргентинец не рассматривает предложения от других клубов, так как полностью доволен своим положением. Главная цель вингера – иметь постоянную игровую практику и в оптимальной форме подойти к чемпионату мира, который состоится в следующем году.
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