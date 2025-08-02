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Major League Soccer
02 августа 2025, 16:37 | Обновлено 02 августа 2025, 17:53
1585
1

Месси подпишет новый контракт с известным клубом. Будут особые условия

Звездный аргентинец ведет переговоры о продлении сотрудничества с «Интер Майами»

02 августа 2025, 16:37 | Обновлено 02 августа 2025, 17:53
1585
1
Месси подпишет новый контракт с известным клубом. Будут особые условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вингер американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. 38-летний футболист намерен остаться в MLS и продлить сотрудничество с командой.

По информации издании Marca, владельцы «Интер Майами» планируют сохранить игрока и ради этого предложат ему особые условия. Срок действующего контракта истекает в декабре 2025 года.

Месси сможет подписать новое трехлетнее соглашения, в котором будет прописана возможность в любой момент завершить карьеру. После того, как Лионель повесит бутсы на гвоздь, он сможет занять административную должность в структуре команды.

Стороны продолжают переговоры, чтобы обсудить все детали будущего соглашения.

На данном этапе аргентинец не рассматривает предложения от других клубов, так как полностью доволен своим положением. Главная цель вингера – иметь постоянную игровую практику и в оптимальной форме подойти к чемпионату мира, который состоится в следующем году.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси продление контракта
Николай Титюк Источник: Marca
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Комментарии 1
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Richard Lewis
Мессі підпише новий контракт з "відомим" клубом, який став відомим тільки завдяки приходу Мессі 
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