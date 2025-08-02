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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 15:50 | Обновлено 02 августа 2025, 15:54
1120
1

ВИДЕО. Шапаренко открыл счет после передачи Ваната

Киевское «Динамо» открыло счет в противостоянии с ровенским «Вересом»

02 августа 2025, 15:50 | Обновлено 02 августа 2025, 15:54
1120
1
ВИДЕО. Шапаренко открыл счет после передачи Ваната
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

2 августа проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 14-й минуте Владислав Ванат отдал результативную передачу Николаю Шапаренко, который отправил мяч в ворота соперника и открыл счет – 1:0.

ГОЛ, 0:1! Шапаренко, 14 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо Николай Шапаренко Владислав Ванат видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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