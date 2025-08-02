Украина. Премьер лига02 августа 2025, 15:50 | Обновлено 02 августа 2025, 15:54
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ВИДЕО. Шапаренко открыл счет после передачи Ваната
Киевское «Динамо» открыло счет в противостоянии с ровенским «Вересом»
02 августа 2025, 15:50 | Обновлено 02 августа 2025, 15:54
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2 августа проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».
Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 14-й минуте Владислав Ванат отдал результативную передачу Николаю Шапаренко, который отправил мяч в ворота соперника и открыл счет – 1:0.
ГОЛ, 0:1! Шапаренко, 14 мин
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