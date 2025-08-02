Украинские теннисистки сыграют в финальном турнире Летнего Кубка Европы U16

Летние Кубки – это самые давние теннисные юниорские командные чемпионаты Европы.

Впервые организованные Tennis Europe в 1976 году, а некоторые категории восходят к 1950-м годам, эти соревнования собирают лучших молодых теннисистов Европы, которые представляют свои страны. Кроме того, разыгрываются путевки на мировые командные чемпионаты среди игроков до 14 и до 16 лет.

Украинские девушки проводили свои матчи в румынском городе Быстрица. В составе нашей сборной выступали Полина Скляр, София Криворучко и Ирма Чухлич. Капитан – Валентина Шевченко. Напомним, что именно в таком составе в этом году наша команда выиграла Зимний Кубок Европы.



В четвертьфинале отборочного турнира украинки разгромили сборную Кипра (3:0), в полуфинале нанесли поражение команде Испании (2:1), а в финале уступили Румынии (1:2). Благодаря выходу в финал, наша сборная гарантировала себе место в финальном турнире, который пройдет с 4 по 6 августа.



Вместе с нашей командой в финале соревнований сыграют сборные: Чехии, Венгрии, Франции, Великобритании, Австрии, Польши и Румынии.