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  4. Холанд, Дьекереш, Исак и другие: как Скандинавия готовит топ-форвардов
Англия
03 августа 2025, 10:00 |
375
0

Холанд, Дьекереш, Исак и другие: как Скандинавия готовит топ-форвардов

Норвегия, Швеция и Дания готовят качественных нападающих для топ-клубов

03 августа 2025, 10:00 |
375
0
Холанд, Дьекереш, Исак и другие: как Скандинавия готовит топ-форвардов
Коллаж Sport.ua

В сезоне 2025/26 три из пяти лучших команд Премьер-лиги (по итогам минувшей кампании) будут играть со скандинавскими игроками на позиции центрфорвардов. «Манчестер Сити» три сезона пользовался практически роботизированной игрой Эрлинга Холанда в штрафной площади, Александр Исак стал одним из лучших форвардов Европы в составе «Ньюкасла». Недавно к ним присоединился Виктор Дьекереш, который перешел в «Арсенал» из «Спортинга» за 65 млн фунтов.

Этот трансфер стал очень важным для «канониров», но он также примечателен тем, что еще один скандинавский форвард перешел в топ-клуб. Многие из этих нападающих довольно близки к образу «девятки». У каждого есть свои сильные и слабые стороны.

У каждого также свои особенности, но в их физическом строении и стиле игры есть что-то более традиционное: они в основном действуют в центре поля, они крупные и часто мощные, а их цель — забивать голы. Последние 10 лет в атакующем плане все чаще выделяются вингеры. Бытует мнение, что классическая «девятка» как позиция умирает. Но не в Скандинавии.

Это не означает, что другие страны не воспитывают хороших форвардов. Но в эпоху вингеров можно заметить, что Скандинавия выпускает высококлассных «девяток» с темпами, которые явно не соответствуют темпам других стран, особенно учитывая скромное население региона в 22,1 миллиона человек. Если бы Дания, Норвегия и Швеция были одной страной, то по численности населения это государство было бы позади Мали (22,4 млн) и чуть выше Шри-Ланки (21,7 млн).

Количество голов, забитых скандинавскими футболистами, постепенно снижалось с начала века и в конечном итоге достигло минимума в сезоне 2012/13, когда игроки из Норвегии, Швеции и Дании забили всего 77 голов. Но в последние пять сезонов замечается постоянный рост.

Конечно, одним из самых ярких голеадоров современности является Холанд, который берет на себя большое количество голов среди скандинавов, но дело не только в нем. В прошлом сезоне Премьер-лиги трое из 10-ти лучших бомбардиров были скандинавами, а Холанд не был лучшим в этом трио.

Эрлинг в минувшей кампании забил 22 гола – на один меньше, чем Исак (23), но на восемь больше, чем Йорген Ларсен (14). Эрлинг пропустил семь матчей в прошлом сезоне АПЛ, поэтому вполне логично предположить, что общий показатель голов от Скандинавии мог быть еще выше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Александер Исак (справа)

Стоит также упомянуть Александра Серлота, забившего 20 мячей за «Атлетико» в минувшей кампании Ла Лиги. Ну и, конечно, Дьекереш. Он еще не играл в топ-лиге, но в прошлом сезоне забил 39 голов в чемпионате Португалии за «Спортинг», что вдвое больше, чем у любого другого игрока. Это позволило ему занять второе место после Килиана Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу».

Андреас Георгсон сейчас работает помощником Томаса Франка в «Тоттенхэме», но в родной Швеции он активно занимался развитием молодежи. Он рассказал Opta Analyst: «Думаю, с Данией все совсем иначе, чем с Норвегией и Швецией».

«Академии и развитие молодежи в Дании были профессиональными и качественными еще до прорыва Норвегии и Швеции, поэтому у датчан более долгая история развития молодежи. То, как инвестировали в академии «Мидтьюлланн», «Копенгаген» и «Норшелланн», — это совершенно другой уровень».

Конечно, невозможно рассматривать развитие футболистов в этих странах, не учитывая более широкий взгляд на то, как игроки проходят свой путь и в какой среде им приходится играть. Экс-наставник «Ноттс Каунти» Иэн Берчналл, который также работал в Швеции с «Эстерсундом», подчеркнул, что, по его мнению, в норвежском и шведском юношеском футболе больше свободы, чем, например, в Англии.

«Тренировки здесь ориентированы на игроков, а не на тренера», — сказал он. «Тренировки менее структурированы, и я считаю это плюсом». Аналогичного мнения придерживается и Георгсон, который высоко оценивает многие скандинавские академии.

«Схема 4-3-3 очень популярна в Дании. Почти каждая команда Суперлиги играет по этой схеме, то есть всегда есть один центральный нападающий и два вингера», — рассказал бывший полузащитник «Манчестер Сити» Уве Реслер, который тренировал по всей Скандинавии. Но есть и другие факторы, которые не связаны с футболом, но все же оказывают значительное влияние.

Прежде всего, это генетика. Согласно данным исследования NCD Risk Factor Collaboration, датчане занимают четвертое место в мире по среднему росту. В первую 13-ку также вошли шведы и норвежцы, а страны Северной Европы оказались на втором месте после стран Балтии при объединении результатов по регионам.

Второй фактор – социально-экономический. Конечно, в Скандинавии не все богаты, но эти страны считаются экономическими образцами для подражания благодаря высокому уровню жизни в сочетании с низким уровнем неравенства в доходах, а также бесплатному образованию и здравоохранению.

Следовательно, и спорт там более доступный, чем во многих других странах. По словам Берчналла, даже в самых маленьких и отдаленных населенных пунктах Норвегии обычно найдется 1-2 качественных поля. Они открыты для всех – дети приходят в любое время, тренируются и играют.

Еще один фактор развития скандинавских форвардов заключается в том, что местные клубы заточены на продажу игроков. «Когда нападающие хорошо забивают в молодом возрасте, их ценность на рынке может стать очень высокой, в то время как защитник, возможно, не получит такого развития и такой же трансферной суммы. Поэтому, я думаю, что клубы очень заинтересованы в воспитании таких талантов», – сказал Берчналл.

Реслер согласен с коллегой: «В других странах, например, в Англии, все зависит от результата, поэтому важно только одно: выигрывать матчи. Но в других не столь финансово мощных лигах не менее важно продавать игроков каждый год».

Скандинавские лиги действительно демонстрируют достойную историю предоставления молодым футболистам игрового времени в основном составе. С начала сезона 2011/12 игроки моложе 22 лет в среднем провели на поле 16,3% времени от общего количества минут, сыгранных всеми футболистами в высшем дивизионе Швеции.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

В Норвегии этот показатель составляет 18,3%, в то время как Дания лидирует с 20,3%. Для сравнения: за тот же период в АПЛ игроки моложе 22 лет в среднем провели на поле 8% минут, в Серии А — 8,9%, в Ла Лиге — 9,1%, в Бундеслиге — 12,7%. Только в Лиге 1 этот показатель приблизился к скандинавским – до 15,3%.

Есть в скандинавском футболе и свои проблемы. Из-за ставки на форвардов, нехватка защитников может стать проблемой в будущем. Еще одним серьезным препятствием станет тот факт, что Европейский союз введет запрет в 2031 году на продажу резиновых материалов, используемых во многих искусственных полях, из соображений экологии и безопасности.

По предварительным оценкам, только в Норвегии замена всех полей на более экологичные обойдется в 560 млн евро. Остается лишь надеяться, что система детского и юношеского футбола в этих странах уже настолько устоялась, а их методы настолько укоренились, что они будут достаточно устойчивы, чтобы справиться с любыми потенциальными проблемами.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst

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статьи эксклюзив Эрлинг Холанд Виктор Дьекереш Александер Исак
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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