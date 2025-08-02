Дубль перспективного африканца. Шахтер U-19 открыл сезон победой

Состоялся второй игровой день 1-го тура юношеского чемпионата Украины. В пятницу чемпион Динамо U-19 обыграло Верес, а в субботу Шахтер U-19 справился с Эпицентром 2:1.

Интересно, что дубль оформил гамбийский нападающий Мохамаду Канте.

Отметим победы Полесья и Александрии.

Чемпионат Украины U-19. 1-й тур

Эпицентр – Шахтер 1:2

Голы: Романюк, 76 – Канте, 55, 83

Карпаты – Полесье 0:1

Гол: Радзениекс, 76

Кудровка – Александрия 0:4

Голы: Грузин, 3, 51, Нестеренко, 89, Власенко, 90+1