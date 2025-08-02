Украина. Премьер лига02 августа 2025, 15:59 | Обновлено 02 августа 2025, 16:13
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Дубль перспективного африканца. Шахтер U-19 открыл сезон победой
Второй игровой день 1-го тура юношеского чемпионата
02 августа 2025, 15:59 | Обновлено 02 августа 2025, 16:13
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Состоялся второй игровой день 1-го тура юношеского чемпионата Украины. В пятницу чемпион Динамо U-19 обыграло Верес, а в субботу Шахтер U-19 справился с Эпицентром 2:1.
Интересно, что дубль оформил гамбийский нападающий Мохамаду Канте.
Отметим победы Полесья и Александрии.
Чемпионат Украины U-19. 1-й тур
Эпицентр – Шахтер 1:2
Голы: Романюк, 76 – Канте, 55, 83
Карпаты – Полесье 0:1
Гол: Радзениекс, 76
Кудровка – Александрия 0:4
Голы: Грузин, 3, 51, Нестеренко, 89, Власенко, 90+1
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