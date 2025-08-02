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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 15:59 | Обновлено 02 августа 2025, 16:13
756
0

Дубль перспективного африканца. Шахтер U-19 открыл сезон победой

Второй игровой день 1-го тура юношеского чемпионата

02 августа 2025, 15:59 | Обновлено 02 августа 2025, 16:13
756
0
Дубль перспективного африканца. Шахтер U-19 открыл сезон победой
ФК Шахтер

Состоялся второй игровой день 1-го тура юношеского чемпионата Украины. В пятницу чемпион Динамо U-19 обыграло Верес, а в субботу Шахтер U-19 справился с Эпицентром 2:1.

Интересно, что дубль оформил гамбийский нападающий Мохамаду Канте.

Отметим победы Полесья и Александрии.

Чемпионат Украины U-19. 1-й тур

Эпицентр – Шахтер 1:2
Голы: Романюк, 76 – Канте, 55, 83

Карпаты – Полесье 0:1
Гол: Радзениекс, 76

Кудровка – Александрия 0:4
Голы: Грузин, 3, 51, Нестеренко, 89, Власенко, 90+1

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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