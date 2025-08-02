Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новое подписание Марселя стало вторым самым дорогим в истории команды
Франция
02 августа 2025, 15:28 |
449
0

Новое подписание Марселя стало вторым самым дорогим в истории команды

Трансфер бразильского нападающего Игора Пайшао обошелся французскому клубу в 30 млн евро

02 августа 2025, 15:28 |
449
0
Новое подписание Марселя стало вторым самым дорогим в истории команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Пайшао

Совсем недавно бразильский нападающий Игорь Пайшао официально стал игроком французского «Марселя». Благодаря этому трансферу нидерландский «Фейеноорд» заработал 30 миллионов евро, а сам бразилец стал вторым самым дорогим приобретением в истории французского клуба.

Лидером рейтинга самых дорогих приобретений «Марселя» по-прежнему остается португальский нападающий Витинья, которого приобрели у «Браги» за 32 млн евро.

В пятерку лидеров также вошли французские нападающие Димитри Пайет («Вест Хэм», 29,3 млн), Элье Ваи («Ланс», 27 млн), а также английский вингер Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 26 млн).

По теме:
Челси в течение летнего ТО 2025 года продал в Страсбург четырех игроков
Список игроков, которые разделили поле с наибольшим количеством партнеров
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Марсель Игор Пайшао трансферы Лиги 1 финансы Transfermarkt Фейеноорд Витинья (ПСЖ) Димитри Пайет Мейсон Гринвуд Элье Ваи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Футбол | 01 августа 2025, 20:20 0
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций

Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи турецкому «Бешикташу»

ВИДЕО. Сон объявил о том, что покидает Тоттенхэм
Футбол | 02 августа 2025, 15:48 0
ВИДЕО. Сон объявил о том, что покидает Тоттенхэм
ВИДЕО. Сон объявил о том, что покидает Тоттенхэм

Корейский вингер провел в лондонском клубе 10 лет

Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Бокс | 02.08.2025, 03:25
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему поставили условие
Хоккей | 02.08.2025, 14:50
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему поставили условие
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему поставили условие
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Футбол | 01.08.2025, 17:57
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
01.08.2025, 10:21 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой – полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 5
Бокс
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
02.08.2025, 07:48 1
Бокс
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
01.08.2025, 00:02 1
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30
Футбол
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
01.08.2025, 12:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем