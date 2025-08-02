Новое подписание Марселя стало вторым самым дорогим в истории команды

Совсем недавно бразильский нападающий Игорь Пайшао официально стал игроком французского «Марселя». Благодаря этому трансферу нидерландский «Фейеноорд» заработал 30 миллионов евро, а сам бразилец стал вторым самым дорогим приобретением в истории французского клуба.

Лидером рейтинга самых дорогих приобретений «Марселя» по-прежнему остается португальский нападающий Витинья, которого приобрели у «Браги» за 32 млн евро.

В пятерку лидеров также вошли французские нападающие Димитри Пайет («Вест Хэм», 29,3 млн), Элье Ваи («Ланс», 27 млн), а также английский вингер Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 26 млн).