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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 16:56 | Обновлено 02 августа 2025, 17:58
682
0

Дебют Пономарева, возвращение Скрипника. Составы на матч Заря – ЛНЗ в УПЛ

Команды сыграют матч 1 тура УПЛ

02 августа 2025, 16:56 | Обновлено 02 августа 2025, 17:58
682
0
Дебют Пономарева, возвращение Скрипника. Составы на матч Заря – ЛНЗ в УПЛ
ЛНЗ.

В субботу, 2 августа, луганская Заря в номинально домашнем матче сыграет против черкасского ЛНЗ в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.

Виктор Скрипник и Виталий Пономарев определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба тренера выставили прогнозируемые составы на матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В летнее межсезонье обе команды сменили главных тренеров.«Заря» вернула Виктора Скрипника, который уже возглавлял луганский коллектив, а «фиолетовых» возглавил Виталий Пономарев, заменивший на тренерском мостике Романа Григорчука.

Дебют Пономарева, возвращение Скрипника. Составы на матч Заря – ЛНЗ в УПЛ

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стартовые составы ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Заря - ЛНЗ Виталий Пономарев Виктор Скрипник
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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