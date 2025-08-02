В субботу, 2 августа, луганская Заря в номинально домашнем матче сыграет против черкасского ЛНЗ в первом туре нового сезона Украинской Премьер-лиги.

Виктор Скрипник и Виталий Пономарев определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба тренера выставили прогнозируемые составы на матч.

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В летнее межсезонье обе команды сменили главных тренеров.«Заря» вернула Виктора Скрипника, который уже возглавлял луганский коллектив, а «фиолетовых» возглавил Виталий Пономарев, заменивший на тренерском мостике Романа Григорчука.

Дебют Пономарева, возвращение Скрипника. Составы на матч Заря – ЛНЗ в УПЛ