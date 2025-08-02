Челси в течение летнего ТО 2025 года продал в Страсбург четырех игроков

В течение летнего трансферного окна 2025 года лондонский «Челси» продал французскому «Страсбургу» четырех игроков на общую сумму около 33 миллионов евро.

Самым дорогим для французского клуба стал бельгийский голкипер Майк Пендерс, на продаже которого «пенсионеры» заработали 12 миллионов евро.

По 10 млн евро «Страсбур» заплатил за французского полузащитника Матиса Амугу и эквадорского хавбека Кендри Паеса.

Самой дешевой покупкой стал 19-летний английский защитник Ише Самуэльс-Смит – 700 тысяч евро.