Новичок АПЛ покупает форварда Челси. Будет рекордный трансфер

Новичок АПЛ клуб Бернли договорился с Челси о подписании форварда Армандо Бройи. Игрок уже согласовал условия контракта на 5 лет.

Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов, что станет новым трансферным рекордом для Бернли.

Сам игрок хочет перейти в другую команду на постоянно основе, чтобы снова не уходить в аренду. В прошлом сезона Бройя играл за Эвертон, ранее отдавался в аренду в Фулхэм и Саутгемптон.

Бернли этим летом успел подписать одного статусного игрока – защитника Манчестер Сити Кайла Уокера.