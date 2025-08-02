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Англия
02 августа 2025, 16:33 | Обновлено 02 августа 2025, 16:38
223
0

Новичок АПЛ покупает форварда Челси. Будет рекордный трансфер

Бройя перейдет в Бернли за рекордные деньги

02 августа 2025, 16:33 | Обновлено 02 августа 2025, 16:38
223
0
Новичок АПЛ покупает форварда Челси. Будет рекордный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Армандо Бройя

Новичок АПЛ клуб Бернли договорился с Челси о подписании форварда Армандо Бройи. Игрок уже согласовал условия контракта на 5 лет.

Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов, что станет новым трансферным рекордом для Бернли.

Сам игрок хочет перейти в другую команду на постоянно основе, чтобы снова не уходить в аренду. В прошлом сезона Бройя играл за Эвертон, ранее отдавался в аренду в Фулхэм и Саутгемптон.

Бернли этим летом успел подписать одного статусного игрока – защитника Манчестер Сити Кайла Уокера.

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Армандо Бройя Челси Бернли трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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