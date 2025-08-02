Англия02 августа 2025, 16:33 | Обновлено 02 августа 2025, 16:38
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Новичок АПЛ покупает форварда Челси. Будет рекордный трансфер
Бройя перейдет в Бернли за рекордные деньги
02 августа 2025, 16:33 | Обновлено 02 августа 2025, 16:38
223
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Новичок АПЛ клуб Бернли договорился с Челси о подписании форварда Армандо Бройи. Игрок уже согласовал условия контракта на 5 лет.
Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов, что станет новым трансферным рекордом для Бернли.
Сам игрок хочет перейти в другую команду на постоянно основе, чтобы снова не уходить в аренду. В прошлом сезона Бройя играл за Эвертон, ранее отдавался в аренду в Фулхэм и Саутгемптон.
Бернли этим летом успел подписать одного статусного игрока – защитника Манчестер Сити Кайла Уокера.
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