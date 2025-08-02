Верес и Динамо определились со стартовыми составами на матч первого тура

2 августа состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Накануне этого противостояния наставники команд – Олег Шандрук (Верес) и Александр Шовковский (Динамо) определились со стартовыми составами.

В прошлом сезоне «бело-синие» заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов. «Верес» разместился на девятой позиции в чемпионате Украины.

Стартовые составы на матч первого тура Верес – Динамо:

Верес: Горох, Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Харатин, Кучеров, Бойко, Стень, Шарай, Ндукве

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Михавко, Дубинчак, Михайленко