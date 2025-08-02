Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес и Динамо определились со стартовыми составами на матч первого тура
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 14:23 | Обновлено 02 августа 2025, 15:00
1437
0

Верес и Динамо определились со стартовыми составами на матч первого тура

Поединок Украинской Премьер-лиги состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени

02 августа 2025, 14:23 | Обновлено 02 августа 2025, 15:00
1437
0
Верес и Динамо определились со стартовыми составами на матч первого тура
Коллаж Sport.ua. Верес Ровно – Динамо Киев

2 августа состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне этого противостояния наставники команд – Олег Шандрук (Верес) и Александр Шовковский (Динамо) определились со стартовыми составами.

В прошлом сезоне «бело-синие» заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов. «Верес» разместился на девятой позиции в чемпионате Украины.

Стартовые составы на матч первого тура Верес – Динамо:

Верес: Горох, Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Харатин, Кучеров, Бойко, Стень, Шарай, Ндукве

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Михавко, Дубинчак, Михайленко

По теме:
Агробизнес – Левый Берег – 2:0. Видео голов и обзор матча
Виктория – Прикарпатье – 0:2. Дубль Хомы. Видео голов и обзор матча
Звезда Динамо пропустит матч с Вереом в чемпионате Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо стартовые составы Александр Шовковский Олег Шандрук
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Бокс | 02 августа 2025, 02:30 0
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить

Американец выделил Сауля Альвареса

Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02 августа 2025, 14:31 0
Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок первого тура чемпионата Украины состоится 2 августа и начнется в 15:30 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Футбол | 01.08.2025, 17:57
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.08.2025, 11:52
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Бокс | 02.08.2025, 04:57
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 70
Футбол
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
01.08.2025, 00:56
Бокс
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
01.08.2025, 00:02
Футбол
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 47
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем