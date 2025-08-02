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02 августа 2025, 14:06 |
127
0

Список игроков, которые разделили поле с наибольшим количеством партнеров

Лидером этого рейтинга в XXI веке стал итальянский нападающий Марко Боррьелло

02 августа 2025, 14:06 |
127
0
Список игроков, которые разделили поле с наибольшим количеством партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Боррьелло

Известный портал Transfermarkt поделился списком игроков топ-5 европейских лиг, которые в XXI веке разделили поле с наибольшим количеством партнеров. Лидером рейтинга стал итальянец Марко Боррьелло, который за 16 сезонов играл в составе с 527 разными игроками.

Его ближайшим преследователем стал испанский голкипер Пепе Рейна, который сыграл на профессиональном уровне 25 сезонов и стал партнером по команде для 518 человек на футбольном поле.

Тройку лидеров замыкает ганский нападающий Кевин-Принс Боатенг – 466 партнеров за 17 сезонов.

В первую пятерку также вошли бразильский защитник Луис Фелипе (18 сезонов, 448 партнеров) и итальянский хавбек Маттео Бриги (17 сезонов, 444 партнеров).

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Марко Боррьелло Пепе Рейна Кевин-Принс Боатенг Луис Фелипе статистика Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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