Список игроков, которые разделили поле с наибольшим количеством партнеров

Известный портал Transfermarkt поделился списком игроков топ-5 европейских лиг, которые в XXI веке разделили поле с наибольшим количеством партнеров. Лидером рейтинга стал итальянец Марко Боррьелло, который за 16 сезонов играл в составе с 527 разными игроками.

Его ближайшим преследователем стал испанский голкипер Пепе Рейна, который сыграл на профессиональном уровне 25 сезонов и стал партнером по команде для 518 человек на футбольном поле.

Тройку лидеров замыкает ганский нападающий Кевин-Принс Боатенг – 466 партнеров за 17 сезонов.

В первую пятерку также вошли бразильский защитник Луис Фелипе (18 сезонов, 448 партнеров) и итальянский хавбек Маттео Бриги (17 сезонов, 444 партнеров).