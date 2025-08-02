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Германия
02 августа 2025, 13:40 | Обновлено 02 августа 2025, 13:44
251
0

Дебют Степанова. Известны составы на матч Эльферсберг – Нюрнберг

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву

02 августа 2025, 13:40 | Обновлено 02 августа 2025, 13:44
251
0
Дебют Степанова. Известны составы на матч Эльферсберг – Нюрнберг
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В субботу, 2 августа, состоится матч первого тура второй Бундеслиги между «Эльферсбергом» и «Нюрнбергом».

Встречу примет стадион «Кайзерлинде» в Эльферсберге. Стартовій свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов дебютирует в составе немецкого клуба.

Известны составы на матч Эльферсберг – Нюрнберг

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Эльферсберг Нюрнберг Артем Степанов чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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