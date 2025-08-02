Дебют Степанова. Известны составы на матч Эльферсберг – Нюрнберг

В субботу, 2 августа, состоится матч первого тура второй Бундеслиги между «Эльферсбергом» и «Нюрнбергом».

Встречу примет стадион «Кайзерлинде» в Эльферсберге. Стартовій свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов дебютирует в составе немецкого клуба.

Известны составы на матч Эльферсберг – Нюрнберг