Дебют Степанова. Известны составы на матч Эльферсберг – Нюрнберг
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву
В субботу, 2 августа, состоится матч первого тура второй Бундеслиги между «Эльферсбергом» и «Нюрнбергом».
Встречу примет стадион «Кайзерлинде» в Эльферсберге. Стартовій свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов дебютирует в составе немецкого клуба.
Известны составы на матч Эльферсберг – Нюрнберг
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