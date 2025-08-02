Клуб Первой лиги подписал четырех игроков, чтобы вернуться в УПЛ
Касимов, Рязанцев, Слуцкий и Панченко продолжат карьеру в составе «Ингульца»
Футбольный клуб «Ингулец» планирует вернуться в Премьер-лигу после того, как команда вылетела из элитного дивизиона по итогам сезона 2024/25.
О задачах команды рассказал президент Александр Поворознюк. Клуб из Петрово подписал четырех новых футболистов, которые помогут в борьбе за выход в УПЛ.
Фланговый полузащитник Дмитрий Касимов («Агробизнес»), атакующий полузащитник Ярослав Рязанцев («Диназ») и два голкипера Алексей Слуцкий («Чайка») и Дмитрий Панченко («Агробизнес») продолжат карьеру в составе «Ингульца». Информацию об этом сообщила пресс-служба команды.
Все футболисты присоединились к новой команде на правах свободных агентов. В новом сезоне руководить командой продолжит украинский специалист Василий Кобин.
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