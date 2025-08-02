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Украина. Первая лига
02 августа 2025, 13:35 |
1194
0

Клуб Первой лиги подписал четырех игроков, чтобы вернуться в УПЛ

Касимов, Рязанцев, Слуцкий и Панченко продолжат карьеру в составе «Ингульца»

02 августа 2025, 13:35 |
1194
0
Клуб Первой лиги подписал четырех игроков, чтобы вернуться в УПЛ
ФК Ингулец. Дмитрий Панченко

Футбольный клуб «Ингулец» планирует вернуться в Премьер-лигу после того, как команда вылетела из элитного дивизиона по итогам сезона 2024/25.

О задачах команды рассказал президент Александр Поворознюк. Клуб из Петрово подписал четырех новых футболистов, которые помогут в борьбе за выход в УПЛ.

Фланговый полузащитник Дмитрий Касимов («Агробизнес»), атакующий полузащитник Ярослав Рязанцев («Диназ») и два голкипера Алексей Слуцкий («Чайка») и Дмитрий Панченко («Агробизнес») продолжат карьеру в составе «Ингульца». Информацию об этом сообщила пресс-служба команды.

Все футболисты присоединились к новой команде на правах свободных агентов. В новом сезоне руководить командой продолжит украинский специалист Василий Кобин.

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Дмитрий Касимов Алексей Слуцкий Ингулец чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК Ингулец
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