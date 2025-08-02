Полтава довольно быстро открыла голевой счет в УПЛ
Ворота «Руха» форвард полтавчан Максим Марусич поразил на 17-й минуте встречи
Голевой счет «Полтавы» в элитном дивизионе открыл 32-летний форвард Максим Марусич, поразивший с «точки» ворота «Руха» на 17-й минуте встречи. Меньше времени на первый забитый мяч в чемпионатах Украины понадобилось только шести клубам. А в гостях - и вовсе четырем - «Таврии», запорожскому «Металлургу», «Черноморцу» и «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Клуб
|
Автор гола
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
2'
|
Днепр-1
|
Сергей БУЛЕЦА
|
31.07.2019
|
Олимпик (д)
|
2:0
|
2'
|
Полесье
|
Бени МАКУАНА
|
28.07.2023
|
Верес (д)
|
2:0
|
3'
|
Динамо
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
07.03.1992
|
Металлист (д)
|
2:1
|
4'
|
Сталь Км
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ*
|
19.07.2015
|
Динамо (д)
|
1:2
|
8'
|
Металлист 1925
|
Юрий БАТЮШИН
|
25.07.2921
|
Рух (д)
|
2:1
|
14'
|
Николаев
|
Михаил ПАВЛОВ
|
06.03.1992
|
Темп (д)
|
1:0
|
17'
|
Полтава
|
Максим МАРУСИЧ
|
01.08.2025
|
Рух (г)
|
1:2
|
22'
|
Карпаты
|
Анатолий МУЩИНКА
|
06.03.1992
|
Черноморец (г)
|
2:2
|
22'
|
Львов
|
Вадим ПАНАС
|
20.07.2008
|
Шахтер (д)
|
2:0
|
27'
|
Черноморец
|
Юрий САК
|
06.03.1992
|
Карпаты (д)
|
2:2
* автогол.
Самые ранние премьерные голы клубов на чужих полях в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Клуб
|
Автор гола
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
3'
|
Таврия
|
Юрий ГУДИМЕНКО
|
18.03.1992
|
Карпаты
|
2:0
|
4'
|
Металлург З
|
Олег ТАРАН
|
18.03.1992
|
Темп
|
2:0
|
5'
|
Черноморец
|
Виктор ЯБЛОНСКИЙ
|
21.03.1992
|
Эвис
|
2:1
|
12'
|
Динамо
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
23.03.1992
|
Одесса
|
3:1
|
17'
|
Полтава
|
Максим МАРУСИЧ
|
01.08.2025
|
Рух
|
1:2
|
22'
|
Карпаты
|
Анатолий МУЩИНКА
|
06.03.1992
|
Черноморец
|
2:2
|
29'
|
Харьков
|
Игорь ШОПИН
|
17.07.2005
|
Таврия
|
1:2
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