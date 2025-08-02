Полтава довольно быстро открыла голевой счет в УПЛ

Голевой счет «Полтавы» в элитном дивизионе открыл 32-летний форвард Максим Марусич, поразивший с «точки» ворота «Руха» на 17-й минуте встречи. Меньше времени на первый забитый мяч в чемпионатах Украины понадобилось только шести клубам. А в гостях - и вовсе четырем - «Таврии», запорожскому «Металлургу», «Черноморцу» и «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины

Минута Клуб Автор гола Дата Соперник Счет 2' Днепр-1 Сергей БУЛЕЦА 31.07.2019 Олимпик (д) 2:0 2' Полесье Бени МАКУАНА 28.07.2023 Верес (д) 2:0 3' Динамо Юрий ГРИЦЫНА 07.03.1992 Металлист (д) 2:1 4' Сталь Км МИГЕЛ ВЕЛОЗУ* 19.07.2015 Динамо (д) 1:2 8' Металлист 1925 Юрий БАТЮШИН 25.07.2921 Рух (д) 2:1 14' Николаев Михаил ПАВЛОВ 06.03.1992 Темп (д) 1:0 17' Полтава Максим МАРУСИЧ 01.08.2025 Рух (г) 1:2 22' Карпаты Анатолий МУЩИНКА 06.03.1992 Черноморец (г) 2:2 22' Львов Вадим ПАНАС 20.07.2008 Шахтер (д) 2:0 27' Черноморец Юрий САК 06.03.1992 Карпаты (д) 2:2

* автогол.

Самые ранние премьерные голы клубов на чужих полях в чемпионатах Украины