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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 12:53 | Обновлено 02 августа 2025, 12:59
110
1

Полтава довольно быстро открыла голевой счет в УПЛ

Ворота «Руха» форвард полтавчан Максим Марусич поразил на 17-й минуте встречи

02 августа 2025, 12:53 | Обновлено 02 августа 2025, 12:59
110
1
Полтава довольно быстро открыла голевой счет в УПЛ
scpoltava.com

Голевой счет «Полтавы» в элитном дивизионе открыл 32-летний форвард Максим Марусич, поразивший с «точки» ворота «Руха» на 17-й минуте встречи. Меньше времени на первый забитый мяч в чемпионатах Украины понадобилось только шести клубам. А в гостях - и вовсе четырем - «Таврии», запорожскому «Металлургу», «Черноморцу» и «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные голы клубов в чемпионатах Украины

Минута

Клуб

Автор гола

Дата

Соперник

Счет

2'

Днепр-1

Сергей БУЛЕЦА

31.07.2019

Олимпик (д)

2:0

2'

Полесье

Бени МАКУАНА

28.07.2023

Верес (д)

2:0

3'

Динамо

Юрий ГРИЦЫНА

07.03.1992

Металлист (д)

2:1

4'

Сталь Км

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ*

19.07.2015

Динамо (д)

1:2

8'

Металлист 1925

Юрий БАТЮШИН

25.07.2921

Рух (д)

2:1

14'

Николаев

Михаил ПАВЛОВ

06.03.1992

Темп (д)

1:0

17'

Полтава

Максим МАРУСИЧ

01.08.2025

Рух (г)

1:2

22'

Карпаты

Анатолий МУЩИНКА

06.03.1992

Черноморец (г)

2:2

22'

Львов

Вадим ПАНАС

20.07.2008

Шахтер (д)

2:0

27'

Черноморец

Юрий САК

06.03.1992

Карпаты (д)

2:2

* автогол.

Самые ранние премьерные голы клубов на чужих полях в чемпионатах Украины

Минута

Клуб

Автор гола

Дата

Соперник

Счет

3'

Таврия

Юрий ГУДИМЕНКО

18.03.1992

Карпаты

2:0

4'

Металлург З

Олег ТАРАН

18.03.1992

Темп

2:0

5'

Черноморец

Виктор ЯБЛОНСКИЙ

21.03.1992

Эвис

2:1

12'

Динамо

Юрий ГРИЦЫНА

23.03.1992

Одесса

3:1

17'

Полтава

Максим МАРУСИЧ

01.08.2025

Рух

1:2

22'

Карпаты

Анатолий МУЩИНКА

06.03.1992

Черноморец

2:2

29'

Харьков

Игорь ШОПИН

17.07.2005

Таврия

1:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
У Полтави прям бінго в цьому матчі. І гол, і автогол
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