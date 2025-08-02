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  4. Драма гранда из Аргентины: 3 месяца без побед, под ударом Кавани и Рикельме
Аргентина
02 августа 2025, 15:00 |
137
0

Драма гранда из Аргентины: 3 месяца без побед, под ударом Кавани и Рикельме

Дела Бока Хуниорс ныне складываются хуже не придумаешь…

02 августа 2025, 15:00 |
137
0
Драма гранда из Аргентины: 3 месяца без побед, под ударом Кавани и Рикельме
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский футбольный клуб Бока Хуниорс – это не просто 35-кратный чемпион своей страны (больше трофеев на национальном уровне только у Ривер Плейт), но и один из самых успешных клубов с точки зрения побед в международных турнирах. Таковых в истории “сине-золотых” 22, что уступает только аналогичным показателям египетского Аль-Ахли (26) и испанского Реала (34), представляющего столицу страны Мадрид.

По итогам XX века Бока Хуниорс был поставлен экспертами ФИФА на 12-е место в списке сильнейших футбольных клубов планеты. А в своей стране – Аргентине – “сине-золотые” являются еще и самой популярной командой, которую часто называют не иначе как “народной”. В целом логичных объяснений этому хватает, но самое главное заключается в том, что Бока Хуниорс – это футбольный клуб, который традиционно считается своего рода представителем рабочего класса, в то время как их самый принципиальный соперник – Ривер Плейт – скажем так, представляет интересы интеллигенции и более зажиточных слоев населения.

Но сейчас история Бока Хуниорс переживает драматические времена. Шутка ли, но более трех месяцев «сине-золотые» не могут порадовать своих болельщиков победами в официальных матчах! В последний раз, по состоянию на текущий момент, футболисты Боки выигрывали аж 20 апреля в матче национального чемпионата против Эстудиантеса (2:0).

После этого началась ужасная серия из 11 матчей без побед, которая пока все еще не завершена, и которая принесла Бока Хуниорс шесть ничьих при пяти поражениях. Дошло до того, что “сине-золотые” не сумели одолеть на клубном чемпионате мира ФИФА, который недавно состоялся на полях США, даже любителей из клуба Окленд Сити. Матч с командой из Новой Зеландии принес Боке Хуниорс лишь ничью 1:1, а выиграть аргентинцам помешал забитый мяч 28-летнего центрбека Кристиана Грея, являющегося полупрофессиональным футболистом, который совмещает эту деятельность с работой учителем физкультуры в одном из учебных заведений Окленда.

Буквально несколько дней назад футболисты Бока Хуниорс имели отличный шанс переломить ситуацию, для чего требовалось на выезде обыграть Атлетико Уракан – единственную команду в текущем чемпионате Аргентины, не имевшую ни одного набранного очка и ни одного забитого мяча в активе после двух туров Клаусуры. Но “сине-золотые” не сподобились даже на это – они проиграли со счетом 0:1, после чего опустились на самое дно турнирной таблицы и теперь имеют массу поводов для самоанализа.

Столь негативных результатов в более чем 120-летней истории Бока Хуниорс еще не было. Прежний антирекорд по количеству матчей без побед был равен десяти матчам и фиксировался дважды – в 1957 и 2021 годах. Любопытный факт заключается в том, что сегодня, как и четыре года назад, на тренерской скамейке “сине-золотых” восседает 69-летний местный специалист Мигель Анхель Руссо, хотя он и не является в полной мере “отцом” нынешней негативной серии команды, так как вернулся на мостик лишь 2 июня, заменив у руля Мариано Эррона, руководившего командой только в течение месяца после того, как в отставку был отправлен известный в недавнем прошлом полузащитник мадридского Реала, Валенсии и сборной Аргентины Фернандо Гаго.

“Я прошу прощения у наших болельщиков”, – заявил Руссо после поражения от Атлетико Уракан, четко осознавая, что ныне он также оказался под угрозой скорого увольнения. «Нам необходимы серьезные перемены; происходящее нелогично. Мы должны разрешить эту ситуацию сами, за закрытыми дверями: это ненормально для такого клуба, как наш. Бока не привыкла проигрывать".

Тот факт, что главный тренер называет затянувшиеся неудачи команды нелогичными (хотя столь длительная серия – это очевидный “сигнал” о том, что проблем в коллективе и клубе в целом хоть отбавляй и их нужно пробовать решать, а не прятать голову в песок за размытыми комментариями) лишь добавляет растерянности фанатам. На бумаге нынешний состав Бока Хуниорс весьма и весьма неплох. Да, у «сине-золотых» нет талантов калибра Франко Мастантуоно, которого недавно оппоненты из Ривер Плейт за 45 миллионов евро продали в Реал, но который до достижения 18-летия будет оставаться в команде, однако по местным меркам Бока – коллектив, имеющий в своем составе истинных звезд.

Судите сами: в воротах у Бока Хуниорс играет Серхио Ромеро, в защите есть Маркос Рохо, а в средней линии – Андер Эррера, в то время как в центре нападения можно положиться на Эдинсона Кавани. Что интересно, все они в прошлом в различные периоды своей карьеры выступали за один и тот же клуб – английский Манчестер Юнайтед. Впрочем, не только бывшие представители “красных дьяволов” с именем нынче защищают цвета Боки. Также за “сине-золотых” бегает опорник Родриго Батталья (экс-Мальорка, Спортинг Лиссабон и Брага) и фулбек, который на заре своей карьеры играл вингера – Луис Адвинкула (в Украине его могут помнить по выступлениям за Таврию в 2012-2013 годах).

Конечно, всем этим игрокам уже далеко за тридцать, и они являются в классическом понимании этого слова ветеранами футбола. Однако несколько недель назад боссы Бока Хуниорс нашли 3 миллиона евро на выкуп у Ромы 31-летнего опорника Леандро Паредеса, становившегося в 2022 году чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Getty Images. Леандро Паредес

Южноамериканская пресса пишет, что источником последних неудач Бока Хуниорс могли быть проблемы в раздевалке команды. До возвращения Руссо на пост главного тренера капитаном “сине-золотых” являлся Маркос Рохо, известный своим вспыльчивым характером. Однако новый коуч вывел 35-летнего ветерана из состава и лишил его капитанских полномочий, забрав повязку в пользу Эдинсона Кавани.

Ожидалось, что без эксцентричного Рохо дела у Боки постепенно начнут налаживаться, однако решение Руссо еще больше раскололо раздевалку, которая теперь разделена на две группы – первая поддерживает решение коуча по поводу Маркоса, в то время как вторая категорически с ним не согласна.

Плохо как для Руссо, так и для Бока Хуниорс еще и то, что Эдинсон Кавани, который все еще имеет статус звезды и прекрасную репутацию, помогающую в мерчандайзинге, абсолютно не проявил себя в роли капитана. Уругвайца обвиняют в отсутствии лидерских качеств, которые просто обязаны быть у футболиста его калибра и статуса. Именно поэтому в аргентинских СМИ уже начали судачить о скорой очередной смене капитана в Бока Хуниорс – якобы новым лидером команды станет уже упоминавшийся выше Леандро Паредес, пользующийся на текущий момент практически безграничным доверием и имеющим колоссальный авторитет в глазах болельщиков.

Getty Images. Анхель Руссо и Эдинсон Кавани

Что правда, все эти кадровые перемены вряд ли помогут Боке быстро вернуться на привычный победный путь. Это осознают практически все, и именно поэтому единственным реальным громоотводом в этой буре для фанатов и журналистов является Хуан Роман Рикельме – легендарный экс-футболист Бока Хуниорс, Вильярреала, Барселоны и сборной Аргентины, а ныне – президент “сине-золотых”.

Недавно Рикельме обмолвился о том, что команде, возможно, потребуется очередная смена главного тренера – уже четвертая за последние три с небольшим месяца… Фанаты ощущают, что на самом деле Рикельме банально утратил реальные средства к эффективному управлению клубом и теперь всяческими правдами и неправдами пытается просто удержаться на своем высоком посту.

Изучая аргентинские издания и паблики, можно отыскать любопытный тезис, повторяющийся из раза в раз. Как журналисты, так и фанаты Бока Хуниорс отмечают, что недавно о драматическом кризисе, который переживают “сине-золотые”, достаточно обширно написала даже авторитетная британская газета The Guardian, которая в целом склонна не так уж и часто освещать события из мира южноамериканского футбола. А раз так, убеждены симпатики Боки, то дело действительно дрянь…

Текст: meta.ua

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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