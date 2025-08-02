Лидер Колоса получил повреждение. Он забил первый гол нового сезона УПЛ
У Никиты Бурды возникли проблемы
Как стало известно Sport.ua защитник «Колоса» Никита Бурда, открывший счет в стартовом матче чемпионата УПЛ с «Кривбассом», вынужден был попросить замену уже на 38 минуте из-за болей в спине.
По имеющейся информации у защитника кузнецов – рецидив старой травмы. Сможет ли он поучаствовать в календарном поединке 2 тура с «Полесьем», который состоится 10 августа, станет известно в середине следующей недели.
Ранее мы сообщали, что главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после победы своей команды в матче против криворожского «Кривбасса».
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