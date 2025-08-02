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  4. Лидер Колоса получил повреждение. Он забил первый гол нового сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 12:46 |
212
0

Лидер Колоса получил повреждение. Он забил первый гол нового сезона УПЛ

У Никиты Бурды возникли проблемы

02 августа 2025, 12:46 |
212
0
Лидер Колоса получил повреждение. Он забил первый гол нового сезона УПЛ
ФК Колос. Никита Бурда

Как стало известно Sport.ua защитник «Колоса» Никита Бурда, открывший счет в стартовом матче чемпионата УПЛ с «Кривбассом», вынужден был попросить замену уже на 38 минуте из-за болей в спине.

По имеющейся информации у защитника кузнецов – рецидив старой травмы. Сможет ли он поучаствовать в календарном поединке 2 тура с «Полесьем», который состоится 10 августа, станет известно в середине следующей недели.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после победы своей команды в матче против криворожского «Кривбасса».

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Никита Бурда Колос Ковалевка травма Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос - Кривбасс чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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