Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Фиорентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
03 августа 2025, 07:03 | Обновлено 03 августа 2025, 07:33
68
0

Лестер – Фиорентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 3 августа в 17:00 по Киеву

03 августа 2025, 07:03 | Обновлено 03 августа 2025, 07:33
68
0
Лестер – Фиорентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Фиорентина

В воскресенье, 3 августа состоится товарищеский поединок между английским «Лестером» и итальянской «Фиорентиной».

По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лестер

«Лисы» сейчас переживают не лучшие времена. В прошлом сезоне АПЛ «Лестер» получил 25 очков за 38 игр и занял 18-е место, отстав от спасительной 17-й строчки на 13 зачетных пунктов. В Кубке Англии и Карабао Кап команда вылетела от «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 и 1/8 финала соответственно.

За последний год коллектив сменил уже 4 тренера, в межсезонный клуб возглавил бывший менеджер «КПР», 43-летний испанец Марти Сифуэнтес. За него «лисы» выложили около 1 миллиона фунтов.

Фиорентина

В 38 играх Серии А в прошлом сезоне «Фиорентина» набрала 65 очков и разместилась на 6-м месте, обойдя «Лацио» благодаря лучшим показателям в основных встречах. В Кубке Италии коллектив вылетел от «Эмполи» на стадии 1/8 финала. Также команда выступала в Лиге конференций, однако вылетела от «Бетиса» в полуфинале.

Летом клуб также получил нового главного тренера – им стал итальянец Стефано Пиоли, до этого работавший в саудовском «Аль-Нассре».

Интересные факты

  • «Лестер» пропустил 80 мячей в прошлом сезоне АПЛ – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.
  • «Фиорентина» отличилась 60-ю голами в прошлом сезоне Серии А – 4-й лучший результат среди коллективов турнира.
  • «Лестер» проиграл в 7 из последних 10 официальных домашних поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы убеждены, что нас ждет довольно забивной матч. Я поставлю на тотал больше 2.5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Лестер
3 августа 2025 -
17:00
Фиорентина
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кудровка – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украин
Эпицентр – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Товарищеские матчи, 2 августа. Один тайм Довбика, ассист Яремчука
Лестер Фиорентина товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Бокс | 03 августа 2025, 07:18 1
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»

Промоутер – о Сауле Альваресе

Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Футбол | 03 августа 2025, 00:55 5
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе

Трансфер в «ПСЖ» – завершенное дело

Верес – Динамо Киев – 0:1. Как забил Шапаренко? Видео гола и обзор матча
Футбол | 02.08.2025, 18:40
Верес – Динамо Киев – 0:1. Как забил Шапаренко? Видео гола и обзор матча
Верес – Динамо Киев – 0:1. Как забил Шапаренко? Видео гола и обзор матча
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 02.08.2025, 07:48
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Довбик может перейти в клуб, откуда пришел человек, из-за которого выгоняют
Футбол | 03.08.2025, 00:40
Довбик может перейти в клуб, откуда пришел человек, из-за которого выгоняют
Довбик может перейти в клуб, откуда пришел человек, из-за которого выгоняют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
01.08.2025, 01:52 1
Футбол
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
01.08.2025, 10:21 11
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
01.08.2025, 17:57 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
02.08.2025, 04:57 1
Бокс
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50 1
Футбол
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем