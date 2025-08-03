В воскресенье, 3 августа состоится товарищеский поединок между английским «Лестером» и итальянской «Фиорентиной».

По киевскому времени игра начнется в 17:00.

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Лестер

«Лисы» сейчас переживают не лучшие времена. В прошлом сезоне АПЛ «Лестер» получил 25 очков за 38 игр и занял 18-е место, отстав от спасительной 17-й строчки на 13 зачетных пунктов. В Кубке Англии и Карабао Кап команда вылетела от «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 и 1/8 финала соответственно.

За последний год коллектив сменил уже 4 тренера, в межсезонный клуб возглавил бывший менеджер «КПР», 43-летний испанец Марти Сифуэнтес. За него «лисы» выложили около 1 миллиона фунтов.

Фиорентина

В 38 играх Серии А в прошлом сезоне «Фиорентина» набрала 65 очков и разместилась на 6-м месте, обойдя «Лацио» благодаря лучшим показателям в основных встречах. В Кубке Италии коллектив вылетел от «Эмполи» на стадии 1/8 финала. Также команда выступала в Лиге конференций, однако вылетела от «Бетиса» в полуфинале.

Летом клуб также получил нового главного тренера – им стал итальянец Стефано Пиоли, до этого работавший в саудовском «Аль-Нассре».

Интересные факты

«Лестер» пропустил 80 мячей в прошлом сезоне АПЛ – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.

«Фиорентина» отличилась 60-ю голами в прошлом сезоне Серии А – 4-й лучший результат среди коллективов турнира.

«Лестер» проиграл в 7 из последних 10 официальных домашних поединков.

Прогноз

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