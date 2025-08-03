Лестер – Фиорентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 3 августа в 17:00 по Киеву
В воскресенье, 3 августа состоится товарищеский поединок между английским «Лестером» и итальянской «Фиорентиной».
По киевскому времени игра начнется в 17:00.
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Лестер
«Лисы» сейчас переживают не лучшие времена. В прошлом сезоне АПЛ «Лестер» получил 25 очков за 38 игр и занял 18-е место, отстав от спасительной 17-й строчки на 13 зачетных пунктов. В Кубке Англии и Карабао Кап команда вылетела от «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 и 1/8 финала соответственно.
За последний год коллектив сменил уже 4 тренера, в межсезонный клуб возглавил бывший менеджер «КПР», 43-летний испанец Марти Сифуэнтес. За него «лисы» выложили около 1 миллиона фунтов.
Фиорентина
В 38 играх Серии А в прошлом сезоне «Фиорентина» набрала 65 очков и разместилась на 6-м месте, обойдя «Лацио» благодаря лучшим показателям в основных встречах. В Кубке Италии коллектив вылетел от «Эмполи» на стадии 1/8 финала. Также команда выступала в Лиге конференций, однако вылетела от «Бетиса» в полуфинале.
Летом клуб также получил нового главного тренера – им стал итальянец Стефано Пиоли, до этого работавший в саудовском «Аль-Нассре».
Интересные факты
- «Лестер» пропустил 80 мячей в прошлом сезоне АПЛ – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.
- «Фиорентина» отличилась 60-ю голами в прошлом сезоне Серии А – 4-й лучший результат среди коллективов турнира.
- «Лестер» проиграл в 7 из последних 10 официальных домашних поединков.
Прогноз
Букмекерские конторы убеждены, что нас ждет довольно забивной матч. Я поставлю на тотал больше 2.5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого результата коэффициентом 1.66.
17:00
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