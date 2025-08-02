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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 15:36 | Обновлено 02 августа 2025, 15:58
136
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полесье

Матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги начнется 3 августа в 18:00 по Киеву

02 августа 2025, 15:36 | Обновлено 02 августа 2025, 15:58
136
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полесье
ФК Карпаты

В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды сыграют на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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