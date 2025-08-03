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Премьер-лига
Карпаты Львов
03.08.2025 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 14:24 |
259
0

Карпаты – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2025, 14:24 |
259
0
Карпаты – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды сыграют на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Карпаты – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Карпаты Львов Карпаты - Полесье Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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