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  4. Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
WTA
02 августа 2025, 10:49 |
645
0

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/8 финала состоится 2 августа и начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву

02 августа 2025, 10:49 |
645
0
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

2 августа, в рамках четвертого круга в Монреале между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 35) и Елена Рыбакина (WTA 12).

Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинка привлекает внимания большого количества болельщиков тенниса, многим нравится агрессивный стиль игры Даяны. В этом сезоне спортсменка пока без титулов, но были финалы в Линце и Ноттингеме.

Ястремская начала этот турнир с тяжелой победы над Камилой Осорио – 3:6, 7:6, 6:3. Далее украинка прошла мощную американку Эмму Наварро, которая является 11-й ракеткой мира – 7:5, 6:4, во второй партии Даяна уступала 1:4, но смогла совершить камбэк. По первым встречам можно сказать, что спортсменка в хорошей форме, она проходила своих соперниц за счет мощи.

Теннисистка сейчас набрала хорошие обороты, в таком состоянии она готова справиться, с кем угодно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Елена Рыбакина

В этом году у Рыбакиной не все получается, были проблемы со здоровьем, она уже не выглядит так устрашающе, как раньше. Из-за невыразительных результатов спортсменка даже покинула топ-10. Сейчас представительница Казахстана пытается набрать форму. На своей подаче особых проблем нет, а вот прием одна из главных слабостей Рыбакиной, даже против соперниц с несильной подачей.

В Монреале спортсменка начала с победы над американкой Хейли Баптист – 6:3, 6:4. Далее удалось пройти румынку Жаклин Кристиан – 6:0, 7:6. Конечно, Рыбакина представляет угрозу, интересно будет посмотреть на нее в битве против Ястремской, которая всегда пытается диктовать условия. Теннисистка в этом году провела 27 матчей на харде, одержав 19 побед. Нынешняя форма спортсменки еще далека от оптимальной, нет и желаемой стабильности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Личные встречи

Соперницы играли между собой всего раз, матч состоялся в третьем круге Открытого чемпионата Австралии этого года, тогда Рыбакина смогла выиграть в двух сетах – 6:3, 6:4.

Прогноз

Хоть Рыбакина здесь и котируется фаворитом, я думаю, букмекеры сильно недооценивают украинскую теннисистку. Я жду сложного и напряженного матча, где шансы на успех у спортсменок будут примерно равными. Ставка на тотал больше 20,5 геймов выглядит здесь интересно. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
02.08.2025 -
21:00
Елена Рыбакина
Тотал больше 20.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даяна Ястремская Елена Рыбакина WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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