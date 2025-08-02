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  4. СВИТОЛИНА: «Ночные сессии всегда заставляют меня показывать лучший теннис»
WTA
02 августа 2025, 10:22 |
213
0

СВИТОЛИНА: «Ночные сессии всегда заставляют меня показывать лучший теннис»

Элина провела флеш-интервью после победы над Анной Калинской в Монреале

02 августа 2025, 10:22 |
213
0
СВИТОЛИНА: «Ночные сессии всегда заставляют меня показывать лучший теннис»
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела флеш-интервью на корте после победы над Анной Калинской в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

«Это была хорошая игра с моей стороны. Знаете, я действительно люблю играть в Канаде, и, конечно, победа в Торонто пару лет назад вызывает массу воспоминаний. И, конечно, с такой потрясающей поддержкой...

Для меня всегда большое удовольствие играть перед вами. А ночные сессии всегда заставляют меня показывать лучший теннис. Мне нравится приезжать сюда, в Монреаль. Гаэль, на самом деле, любит это еще больше. Честно говоря, он обожает играть перед вами».

В Монреале Элина также прошла Камиллу Рахимову. Ее следующей соперницей будет финалистка Уимблдона Аманда Анисимова.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Анна Калинская

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Элина Свитолина Анна Калинская WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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