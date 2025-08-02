СВИТОЛИНА: «Ночные сессии всегда заставляют меня показывать лучший теннис»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела флеш-интервью на корте после победы над Анной Калинской в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

«Это была хорошая игра с моей стороны. Знаете, я действительно люблю играть в Канаде, и, конечно, победа в Торонто пару лет назад вызывает массу воспоминаний. И, конечно, с такой потрясающей поддержкой...

Для меня всегда большое удовольствие играть перед вами. А ночные сессии всегда заставляют меня показывать лучший теннис. Мне нравится приезжать сюда, в Монреаль. Гаэль, на самом деле, любит это еще больше. Честно говоря, он обожает играть перед вами».

В Монреале Элина также прошла Камиллу Рахимову. Ее следующей соперницей будет финалистка Уимблдона Аманда Анисимова.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Анна Калинская