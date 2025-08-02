Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTА 12). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Костюк – Кесслер.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Рыбакиной.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Марты Костюк, либо против Маккартни Кесслер.

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