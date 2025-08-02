Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 32). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Костюк.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Даяны Ястремской, либо против Елены Рыбакиной.

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